Предварительный обзор SilentiumPC Armis AR6X TG. Весьма достойно

Дизайн корпуса

Мы привыкли к тому, что современные компьютерные корпуса не могут удивить нас чем-либо интересным или необычным. Авторы данного корпуса тоже решили, что удивлять не обязательно, достаточно просто показать классное решение со всем необходимым, да еще и за адекватную стоимость. Получилось ли у них — сейчас мы посмотрим более детально и поговорим об этом.

Каркас

Собственно, производитель не удивил нас ничем удивительным в плане внешнего вида корпуса — это классическое на текущий момент исполнение корпуса для ПК. На лицевой стороне продукта, естественно, находится стеклянная сплошная панель, которая прикрывает собой фронтальные вентиляторы. Выглядит достаточно эффектно — при включенной подсветке вентиляторов вы получаете настоящее светошоу, которое пробивается через стекло лицевой панели. Также стекло имеется на боковой стороне корпуса, сквозь него вы сможете просматривать комплектующие своей системы. Если они тоже будут с подсветкой, то система будет смотреться достаточно эффективно и привлекательно. Да, в плане дизайна нам не показали абсолютно ничего нового, но если вы хотите хороший качественный корпус, то стоит обратить своё внимание на эту модель. У него есть все необходимое, чтобы радовать вас.

Особенности

В плане «начинки» корпус SilentiumPC Armis AR6X TG тоже решил нас ничем не удивлять, так как производителю явно хотелось сделать продукт более доступным, избегая дорогих экспериментов. Внутри корпуса достаточно много пространства, так что вы сможете поставить видеокарту буквально любой длинны — все современные решения здесь поместятся с комфортом. Также стоит похвалить толстый металл корпуса, который не даст каркасу прогибаться под весом комплектующих. Это важный момент, особенно в процессе сборки компьютера. И, конечно, производитель тоже отделил блок питания с ворохом кабелей от основного отсека, в котором находятся красивые комплектующие. Все же блок питания мало кому приносит эстетическое удовольствие от созерцания, так что его неплохо было бы скрыть. Повторюсь, ничего удивительного в корпусе нет, но он построен именно так, как и должен.

Итог

При выборе корпуса всегда стоит обращать внимание на определенные детали, которые могут помочь при сборке системы или просто окажутся полезными в будущем. Здесь нам очень понравился тот момент, что абсолютно все отверстия, где проходят кабели, защищены резиновыми прокладками. Кроме того, естественно, нам очень понравилась реализация тихого корпуса с пятью встроенными вентиляторами — три из них расположены на лицевой панели, один на тыльной стороне и один на верхней грани. То есть, прямо из коробки вы получаете корпус с довольно неплохой системой охлаждения, что крайне приятно, ведь вам не нужно будет что-либо покупать отдельно. Для многих пользователей это целая головная боль, а тут разработчики решили проблему, предоставив систему охлаждения в комплекте. Из таких мелочей и складывается действительно хороший продукт, а не проходное решение.К сожалению, производитель пока что не говорит абсолютно ничего про стоимость компьютерного корпуса или сроки его поставки в нашу страну, так что мы можем порекомендовать тем, кто заинтересовался новинкой, просто отслеживать популярные магазины компьютерных компонентов. Стоит ли корпус своих денег? Сложно сказать, ведь цену мы не знаем, но ранее производитель радовал нас весьма доступными корпусами без завышенных цен. Будем надеяться, что и в этот раз производитель покажет нечто подобное.