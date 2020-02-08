Предварительный обзор SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB

Дизайн корпуса

Интересных компьютерных корпусов в последнее время стало достаточно много, но это усложнило пользователям процесс выбора. Далеко не каждый может зайти в интернет и подобрать нужный ему корпус по характеристикам, параметрам, стоимости и качеству. Мы же сегодня решили рассказать о достойном варианте, который удовлетворит запросы практически любого покупателя.

Характеристики

Производитель решил использовать классический набор дизайнерских элементов, которые сразу привлекают внимание пользователя и позволяют понять, каким будет компьютер в сборе. На лицевой стороне корпуса SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB расположена декоративная сетка, сквозь которую отлично проглядываются вентиляторы и отлично проходит воздух, о чем мы поговорим немного позже. Также на боковой панели корпуса расположена стеклянная панель, которая тоже выглядит крайне привлекательно и позволяет пользователю видеть свою красивую начинку компьютера. Нельзя сказать, что это большая редкость, ведь обычно на буквально любом компьютерном корпусе такая стеклянная панель имеется. Однако и недостатком продукта стеклянную панель тоже назвать нельзя, это явный плюс. Больше никаких дополнительных декоративных особенностей замечено не было — корпус стильный, но без изысков.

Особенности

В плане параметров SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB тоже выглядит достаточно просто, но без серьезных недостатков. Внутри корпуса достаточно много пространства, чтобы установить материнские платы формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX и даже E-ATX. То есть, пользователь может себя ни в чем не ограничивать и собирать компьютер в том формате, в котором ему удобно или выгодно в плане стоимости. Также производитель заявил, что внутри предостаточно места для установки видеокарты длиной до 360 миллиметров. Можно с уверенностью сказать, что поместятся буквально любые видеокарты, так как самые длинные варианты на текущий момент не превышают 320 миллиметров. Это значит, что при сборке компьютера вы можете обращать внимание исключительно на стоимость и производительность, так как по размерам влезут все модели.

Итог

Конечно, компьютерный корпус это не видеокарта, так что ожидать какого-то невероятного набора бонусов не стоит. Производитель использует достаточно стандартный набор преимуществ, которые есть буквально в любом хорошем корпусе. Здесь есть отдельная декоративная панель, которая закрывает блок питания и накопители от взора пользователя. Нужно понимать, что как бы красиво вы не укладывали кабели, а смотреться привлекательно в окне они не будут, так что лучше этот элемент просто скрыть от взлома пользователей. Также стоит сказать, что абсолютно все отверстия для укладки кабелей прорезинены, так что при активном их использовании кабель не будет портится или перетираться. Это действительно важно, так как для многих пользователей перетертые кабели становятся проблемой. И, конечно, нам понравилось внимание к деталям — винты с накатанной головкой, вентиляторы в комплекте — все это круто.На текущий момент у нас нет информации о стоимости данного корпуса, но можно с уверенностью сказать, что это довольно достойное решение, которое понравится большинству геймеров. Дело в том, что производитель не является самым популярным на рынке, а значит накрутка стоимости будет минимальная, что позволит получить качественное решение за вполне разумные деньги. Конечно, мы подождем, пока продукт привезут в Россию, и тогда обязательно поговорим о том, как корпус конкурирует с другими моделями.