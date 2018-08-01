Предварительный обзор Simtoo Moment AirSelfie Drone и Fairy Air Camera. На любой вкус и цвет

2018-08-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Simtoo Moment AirSelfie Drone; [82]
Многие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса доступных вариантов, которые не уступают популярным решениям по набору функций и позволяют получать удовольствие от полётов. Сегодня мы рассмотрим два интереснейших продукта от компании Simtoo, которые понравятся как ценителям селфи, так и фанатам летать на огромных скоростях.

Moment Selfie Drone

Для начала давайте ознакомимся с Moment Selfie Drone — это весьма интересное устройство, которое позволяет вам делать невероятные селфи без дополнительной аппаратуры. Вы просто поднимаете дрон в воздух, после чего делаете фотографии себя и друзей на фоне какого-то склона или просто на море. Преимущество решения в том, что все опасные элементы коптера закрыты специальной рамкой. Получается двойная защита — вы не повредите себе руки во время запуска устройства даже с собственной ладони, да и сам продукт может не бояться веточек или листвы.

Данная модель умеет записывать видео в разрешении 4К на 25 кадрах в секунду. Этого достаточно, чтобы ваши ролики были плавными и красивыми. Угол обзора у камеры составляет 147 градусов, так что захватить окружающую среду можно без особых проблем и выбора положения камеры. Уже из названия понятно, что новинка позволяет вам делать классные фотографии, и для этого не нужен дополнительный фотограф — поднимаете продукт в воздух и сами делаете кадры. Классное преимущество, если вы любите путешествовать в одиночестве, наслаждаясь красотами нашего мира.

Moment Selfie Drone на одном заряде батареи умеет летать до 16 минут, что весьма радует. Этого предостаточно для того, чтобы снять красивые фотографии на фоне интересных ландшафтов или даже сделать предложение руки и сердца. Да, продукт умеет поднимать вес до 415 грамм, так что поставить на корпус кольцо в коробке очень даже получится. И, конечно, не будем забывать о компактности гаджета — вы можете в любой момент сложить его и бросить в сумку. В закрытом состоянии дрон занимает меньше места, чем среднего формата блокнот.

Fairy Air Camera

Компактность квадрокоптера для многих пользователей является ключевым параметром при выборе, ведь таскать здоровенный рюкзак для летательного средства хочется лишь ярым энтузиастам. Для ценителей небольших размеров идеально подойдёт Fairy Air Camera — этот гаджет в сложенном состоянии помещается на ладони. Вы можете бросить девайс в карман и отправиться на природу для полётов, либо без труда укомплектовать себя в путешествие без лишнего перевеса в рюкзаке.

При своей компактности, гаджет не уступает «большим» версиям в плане возможностей. Здесь имеется неплохая камера, которая снимает видео в разрешении FullHD и делает серийную съёмку. Для полётов или записи какого-то интересного контента этого будет предостаточно, особенно если вы начинающий блогер или хотите записать красивые моменты из отпуска или путешествия в горы для своих друзей. Угол обзора камеры составляет 115 градусов, а максимальное время полёта достигает 18 минут. Этот показатель выше, чем средний по рынку квадрокоптеров.

Вес Fairy Air Camera в 140 грамм и его компактные размеры позволяют участвовать в гонках на квадрокоптерах. Занятие очень увлекательное и необычное, постепенно оно набирает популярность среди пользователей. Большая скорость полёта позволяет преодолевать большие расстояния, маневрировать и находится от пользователя на расстоянии до 150 метров. Можно не только видео снимать, но и летать как угорелый где-то в поле, обгоняя потенциальных соперников. Один из самых интересных компактных дронов на рынке.

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