Предварительный обзор Sony Walkman NW-A105. Весьма достойно

Дизайн корпуса

В последнее время пользователи перестали покупать плееры, так как все уже есть в смартфоне — достаточно лишь подключить наушники. С другой стороны, если вы хотите слушать действительно качественные треки, то с телефона ничего не выйдет. Сегодня мы поговорим о новинке, которая это ясно дает понять и легко уделывает всех своих конкурентов. Хотя, их не так уж и много.

Характеристики

Производитель решил не идти на поводу у современных трендов и выпустил плеер в своем собственном дизайне, который у производителя считается фирменным уже очень много лет. На лицевой стороне продукта можно заметить дисплей, который обрамлен достаточно толстой черной рамкой, которая позволяет с комфортом держать устройство в ладони, не создавая ложных нажатий. На боковой грани продукта расположены все аппаратные клавиши управления, а на тыльной стороне кроме логотипа больше ничего и нет. Собственно, никто и не ожидал, что данный плеер станет дизайнерским изыском, так как производитель всегда делал упор на качество звучания, а не на привлекательность корпуса. Хотя, в целом, можно с уверенностью сказать, что Sony Walkman NW-A105 выглядит привлекательно и строго — потенциальным покупателям, которые нацелены на плеер, это точно понравится.

Особенности

Естественно, в плеере Sony Walkman NW-A105 важны именно его характеристики, так как пользователь не будет покупать плеер просто для дизайна. Если вы хотите слушать обычную музыку в среднем качестве, то можно скачать ее на смартфон и получить море удовольствия, а вот для фанатов качественных треков нужны и характеристики подходящие. У данного плеера с этим все отлично — цифровой усилитель S-Master HX обеспечивает плеер достаточно качественным звуком с поддержкой широкого диапазона частот. Производитель заявляет, что плеер выдает частоты от 20 Гц до 40000 Гц, что весьма привлекательно конечно, но человек все равно не может слышать частоты свыше 20000 Гц, так как это уже ультразвук. Но, с другой стороны, качество звучания у продукта действительно хорошее, особенно если вы планируете слушать музыку в максимальном качестве, а не загруженную с различных пиратских сайтов.

Итог

Производитель уделил много времени и сил проработке мелких деталей и технологий, на которые обычно другие производители внимания не обращают. К примеру, в устройстве установлены аудио компоненты высокого качества, обеспечивающие более чистый звук без помех и наводок. Также компания Sony заявляет, что продукт благодаря корпусу из фрезерованного алюминия обеспечивает дополнительное улучшение звука, но мы не совсем понимаем, как это взаимодействует и как это вообще возможно. Вероятно, монолитный корпус исключает вибрацию, тем самым позволяя продукту работать более точно. Или же это просто маркетинговый ход, чтобы как-то похвалить корпус из цельного куска алюминия. В любом случае, это действительно крутой продукт, у которого даже без маркетинговой шелухи все очень хорошо в плане дизайна и звука, а остальное уже не так важно.Нужно сразу отметить, что плеер Sony Walkman NW-A105 является премиальным устройством и его создавали для тех, кто хочет получить продукт для прослушивания качественной музыки. Естественно, для такого плеера нужны наушники примерно за эти же деньги, чтобы плеер выдавал частоты, а наушники могли это качество воспроизвести должным образом, плюс музыка должна быть загружена в максимальном качестве. Тогда вы действительно сможете получить море положительных эмоций от любимых треков и данного устройства.