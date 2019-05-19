Предварительный обзор Sony Xperia Ace. Компактный и стильный

Характеристики

Довольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony выпускает слишком дорогие смартфоны с очень устаревшим дизайном. Это распространенное мнение и многие даже начали надеяться, что компания Sony прислушается к аудитории и покажет более интересный продукт, который можно было бы порекомендовать к приобретению. Но, к сожалению, этого не произошло. Новинка под названием Sony Xperia Ace рекламируется западными СМИ как доступное устройство с инновационным дизайном, но мы сегодня посмотрим своим неподкупным взглядом и решим, стоит ли данный смартфон своих денег. Да, чуть не забыл — стоимость данного смартфона составляет 450 долларов. Думаю, если вы читаете наши новости и обзоры, то примерно понимаете, что за эти деньги можно взять. А теперь давайте посмотрим на то, что нам за эту сумму предлагает компания Sony.

Дизайн корпуса

За основу производительности новинки взят процессор Snapdragon 630 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53. Стоит отметить, что это далеко не самый новый и производительный процессор среднего класса, так что и особой мощности от него ждать не стоит. Но, работает на частоте 2,2 гигагерца, чего достаточно для работы с любым контентом, будь то тяжелые игры, приложения или что-то в таком духе. Вероятно, данная модель процессора была выбрана исключительно из-за дешевизны компонента. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 508, а поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 4 гигабайта. Встроенная же память представляет собой накопитель на 64 гигабайта. То есть, ничего невероятного в плане характеристик нет — это вполне стандартное решение среднего класса.

Особенности

В последнее время я все чаще стал говорить о том, что у современных смартфонов просто не осталось места для дизайна — рамки тонкие, экран большой. У данного смартфона с местом под дизайн все просто отлично, его здесь масса. На фронтальной стороне производитель умудрился расположить и фронтальную камеру, и полоску динамика, и даже логотип Sony! Такого не делают даже китайские компании, чье название вы даже не выговорите, не говоря уже о крупных брендах. На тыльной стороне у нас, опять же, масса надписей, логотипов и прочих деталей, которые лишь портят внешний вид. За дизайн гаджета ничего хорошего сказать не могу, ведь он отстал от индустрии примерно лет на пять, если не больше.

Итог

Мы все привыкли к смартфонам с большими дисплеями — если раньше они казались лопатами и неудобными устройствами, то сейчас это норма и стандарт. Тем не менее, компания Sony решила выпустить смартфон за 450 долларов с диагональю дисплея всего в 5 дюймов. Он очень компактный и я бы даже сказал, что не очень удобный. Разрешение при этом составляет 2160 на 1080 точек, а соотношение сторон составляет 18:9. То есть, это еще и вытянутый дисплей, который меньше своих основных конкурентов. Не могу сказать, что это отличное решение — пользователи не любят такого рода эксперименты.Если посмотреть на характеристики, дизайн и особенности смартфона Sony Xperia Ace, то вы заметите, что это совсем не то устройство, которое стоит 450 долларов. Сейчас за эти деньги можно купить у Xiaomi или Vivo просто шикарный аппарат с более продвинутыми параметрами и возможностями, с большим дисплеем и прочими бонусами. Если вы очень любите Sony и хотите смартфон именно этой компании то, конечно же, берите и не пожалеете. В ином случае — совершенно не стоит.