Предварительный обзор Tesoro Gram MX One. Шикарная механика

2018-12-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tesoro Gram MX One; [106]
На рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать. Конечно, это интересно исключительно тем, кто хочет перейти на механику или уже попробовал ее и теперь хочет что-то более продвинутое. После механической клавиатуры возвращаться на мембрану вам точно не захочется, так как ощущения совсем не те — нажимаются клавиши туго, нет тактильной отдачи и так далее. Именно по этой причине профессиональные геймеры или те, кто много работает с текстом, выбирают именно механику. Помимо того, если вы переживали, что дизайн клавиатуры не впишется в ваш интерьер, то самое время посмотреть в сторону Tesoro Gram MX One. Это достаточно крутой продукт, который поставляется в двух цветовых вариантах и который точно стоит ваших денег и внимания. Сегодня я расскажу, почему новинка пользуется такой популярностью и спросом среди геймеров.

Дизайн корпуса

Клавиатура поставляется в двух цветовых вариантах, среди которых можно выделить белый. Клавиатура в черном цвете тоже выглядит довольно привлекательно, но давайте будем честными — белый вариант смотрится нереально круто. На рынке в целом не так уж много белых клавиатур, тем более механических, а здесь прямо все очень круто сделано. У клавиатуры нет ничего лишнего — 104 клавиши, ничего дополнительного нет, никаких вам дополнительных рядов клавиши или чего-то в таком духе. Раскладка клавиш правильная, бортики вокруг кнопок минимальные. Клавиатура получилась максимально компактной, удобной и занимает на рабочем столе минимум места. Идеально на тот случай, если вы любитель аккуратных моделей. И, конечно, синяя подсветка с белым корпусом смотрится очень круто, такой красоты мы уже очень давно не видели. Если же вам больше нравится черный вариант, то мы не против — это тоже крутой выбор.

Начинка

За основу механической клавиатуры взяты переключатели Cherry MX Blue или Brown. Лично я большой фанат Blue свичей, так как они очень приятно щелкают и работать с ними одно удовольствие, но коричневые тоже классные — они не издают лишних звуков, а кому-то это важно. Странно, правда, что производитель решил не использовать те же Red переключатели, которые так нравятся геймерам. Видимо, это лишь проба пера и потом появятся новые модели, либо производитель нацелился на тех, кто не только играет, но и работает на своей клавиатуре.

Особенности

Важной особенностью клавиатуры является 32-битный процессор ARM и 512 КБ встроенной памяти для хранения пользовательских настроек. Это очень полезно — вы настраиваете клавиатуру и можете брать ее на турниры, идти к друзьям играть и можно даже не думать, что ваши настройки потеряются — они уже в памяти продукта. Да и процессор дает возможность мгновенно регистрировать нажатия и передавать их на ПК, что важно для тех, кто играет на профессиональном уровне или хочет на него выйти. В фирменном программном обеспечении есть возможность записать макросы и получить небольшое преимущество в играх.

Итог

Главное преимущество данной клавиатуры — ее цена. За 80 долларов вы получаете отличное устройство от популярного бренда, которое выглядит круто, смотрится крайне интересно, обладает яркой подсветкой и целым перечнем преимуществ. За эти же деньги вы можете купить разве что китайскую клавиатуру от бренда, название которого не сможете выговорить. Так что если давно хотели себе механическую клавиатуру, но не знали, какую именно выбрать за небольшую сумму денег, то вот вам идеальный вариант. Думаю, данная модель устроит абсолютно каждого.

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