Предварительный обзор Thermaltake S300 TG. Очень крутой корпус

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преимуществами современного компьютерного корпуса. Все же если вы много играете в игры или работаете за компьютером, то выбор корпуса действительно важен. Он является фундаментом для сборки вашей системы, который поддерживает все комплектующие вместе.

Каркас

На фронтальной панели можно заметить сплошную вставку из пластика, которая выглядит достаточно стильно и строго. Стоит сказать, что на лицевой панели корпуса нет никаких декоративных элементов, только название компании в нижней части панели. По краю лицевой стороны расположена декоративная перфорация, которая позволит воздуху попадать на вентиляторы фронтальной панели. Конечно, стоит сказать, что это не лучшее решение, ведь вентиляторы будут лишь слегка втягивать воздух, но, с другой стороны, это лучше, чем полностью сплошная панель. На боковой грани расположено большое стеклянное окно, сквозь которое можно увидеть всю начини вашего компьютера. Собственно, это не большая редкость — на рынке достаточно много корпусов с таким вот дизайном. Корпус поставляется в черном и белом вариантах корпуса, что достаточно приятно, ведь вы можете выбрать то, что вам нравится больше всего.

Особенности

Нужно понимать, что при покупке компьютерного корпуса нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на внутреннюю компоновку, которая влияет на комфорт при сборке. Например, у этого корпуса внутри масса пространства и вы можете поставить любые комплектующие, которые вам необходимы — видеокарту любой длины, материнскую плату любого форм-фактора и так далее. Это действительно очень приятно, так как для многих пользователей сборка компьютера оборачивается настоящим приключением. Отдельно хотелось бы похвалить корпус за достаточно прочный металл, который не позволит шасси выгибаться и издавать неприятные звуки при сборке. Это важнейший параметр, ведь никто не хочет собирать компьютер в корпусе из фольги, верно? Да и декоративный кожух, прикрывающий блок питания и море кабелей, тоже выглядит крайне привлекательно.

Итог

Естественно, при покупке корпуса стоит обращать внимание на различные мелочи, которые делают устройство более привлекательным в глазах пользователя. Например, производитель решил оторвать корпус от стола или пола — для этого используются специальные ножки на лицевой и тыльной панели, которые выглядят весьма приятно и не дают корпусу шататься. Также хотелось бы похвалить корпус за наличие отдельной стойки под накопители, которая расположена на лицевой панели — если ваши накопители с подсветкой, то ее будет отлично видно. Есть еще и масса места для установки радиаторов системы жидкостного охлаждения, для установки вентиляторов и прочих компонентов вашего компьютера. Вроде ничего особенного, но производитель сделал все качественно, а пользователям этого предостаточно. Корпус же не влияет на производительность в играх, правда?

Пока что производитель не планирует называть стоимость продукта, так как он, скорее всего, отправится в продажу уже в следующем году. Однако стоит заявить, что это весьма качественный продукт как для игровой системы, так и для тех, кто планирует работать за компьютером. Внутри много места, можно поставить почти любые комплектующие, а значит самое время присмотреться к новинки, сделать себе заметку и подождать, пока устройство попадет в продажу. Вероятно, это будет лучшее решение на рынке за свои деньги.