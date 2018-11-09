Предварительный обзор Thermaltake Versa J24 Tempered Glass ARGB. Очень стильно

2018-11-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Versa J24 Tempered Glass ARGB; [116]
Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не только повышенную производительность, но и привлекательный дизайн корпуса. Это важный момент, ведь стоимость комплектующих довольно высокая и не хотелось бы отдавать деньги за железки без подсветки, например. Собственно, производители компьютерного железа в последнее время нас исключительно радуют — они демонстрируют высокое качество продукции за вполне адекватные деньги и если вы собрались собирать игрового монстра, то у вас это получится без проблем. Например, в продажу скоро поступит новый корпус Thermaltake Versa J24 Tempered Glass ARGB, который создавали специально для любителей стекла, подсветки и прочих моментов. Обязательно стоит обратить на эту новинку свое внимание, ведь дизайн здесь и правда очень интересный, а места внутри хватит на любую железяку, что вы купите.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства говорит нам о том, что производитель хотел сотворить что-то красивое и практичное для повседневного использования. На фронтальной панели расположена декоративная решетка, которая выполнена в форме сот. Сквозь эти соты пробивается подсветка трех вентиляторов, установленных внутри корпуса, и в целом это выглядит довольно внушительно. На правой боковой панели имеется стеклянная вставка, которую легко снимать и ставить обратно. Проблем с обслуживанием корпуса у вас точно не возникнет — снять крышку не составит большого труда. Все кнопки включения и перезагрузки, вместе с портами для подключения периферии, расположены на фронтальной панели сверху. Смотрится довольно привлекательно, плюс вы сможете вслепую нажимать на кнопку включения компьютера, даже если компьютер стоит у вас под столом. Это очень удобно, на самом деле.

Шасси

Практически весь объем корпуса используется для размещения комплектующих. Здесь нет слота под оптический привод, который уже давно никому не нужен, так что в правой части корпуса у нас ничего нет. По центру расположено крепление для материнской платы, внизу имеется декоративный кожух, который прикрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя. Отметим, что на кожухе есть небольшое окно, чтобы вы могли видеть логотип своего блока питания. Не очень понимаю кому это нужно, но пусть будет. Собственно, больше здесь ничего нет — все пространство предоставлено вам для сборки компьютера.

Особенности

Начнем с того, что у данного корпуса имеются четыре ножки, расположенные по краям днища. Они неплохо амортизируют и поглощают вибрацию, которая обычно передается на ваш стол. Если компьютер стоит на полу под столом, то эти ножки спасут вас от чрезмерного поглощения пыли, ведь между днищем и полом будет приличное пространство. На декоративном кожухе сверху имеется два крепления для установки накопителей. Это не новость, подобные решения мы уже видели, но в целом удобно — можно подключить красивые SSD с подсветкой и наслаждаться их свечением.

Итог

Пока что информации о стоимости корпуса у нас нет, но ранее производитель радовал нас более-менее доступными решениями. В этой ситуации нам предоставляют очень крутое решение без ненужных элементов — внутри много места для сборки компьютера, есть где спрятать кабели, есть куда поставить накопители и так далее. Остается лишь подобрать красивые компоненты и собрать свою рабочую или игровую систему. Думаю, многим такой дизайн корпуса понравится, да и решетка спереди не мешает притоку воздуха в корпус. Ждем цену для России и можно будет думать.

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