Предварительный обзор Valve Index. Новый VR-шлем

2019-05-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Valve Index; [61]
В последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные производители выпускают все больше интересных устройств, создают массу нового контента и так далее. Конечно, стоит гарнитура для VR все еще достаточно дорого, но это уже отдельная тема для разговора. В ноябре 2018 года появились слухи о том, что компания Valve тоже планирует запустить свое собственное устройство для виртуальной реальности, хотя точной информации об этом не было. И, к счастью, с релизом решили долго не тянуть и уже сейчас вы можете вполне спокойно заказать себе новый шлем и получать от него максимум удовольствия. Мы же сегодня расскажем вам о том, почему это устройство можно смело назвать лучшим в своем классе и почему стоит обратить внимание именно на эту новинку. Но, сначала давайте посмотрим на характеристики и только потом уже поговорим о конкурентах.

Характеристики

Самое важное в шлеме виртуальной реальности — качество изображения на дисплеях. Ведь когда пользователь на очень близком расстоянии смотрит на дисплей, то буквально любой пиксель, который бросается в глаза, будет портить ваши ощущения от происходящего. Благо, разработчики Valve Index тоже это понимают и они представили самые продвинутые на рынке дисплеи — разрешение достигает 1440 на 1600 точек для каждого из двух дисплеев, то есть на каждый глаз выводится картинка с плотностью пикселей около 600 ppi. Этого предостаточно, чтобы вы и ваши глаза чувствовали себя комфортно и вполне удобно при длительных игровых сессиях. Кроме того, производитель предоставил возможность выводить картинку с частотой обновления 120 Гц, тогда как у конкурентов эта же частота достигает 90 Гц. Так что в техническом плане Valve Index уделывает конкурентов, что очень даже радует.

Дизайн корпуса

В плане внешности ничего сказать толком и не получится — корпус выполнен из черного пластика, он смотрится довольно стильно, но ничего удивительного. Стандартный шлем, который крепится на лицо пользователя и цепляется креплением сзади. Да, есть масса настроек данного шлема и его креплений, чтобы вам было удобнее играть и пользоваться прочим развлекательным контентом. Но, если посмотреть на тот же HTC Vive Pro, дизайн шлема от Valve сильно проигрывает. Благо, внешний вид шлема это далеко не самое главное, так что переживать из-за скучного внешнего вида совершенно не стоит.

Особенности

Производитель представил полноценный комплект, в который входит сам шлем, два контроллера, два сенсора для отслеживания движений игрока и ворох кабелей. Стоимость данного комплекта составляет 999 долларов, но вы можете брать не весь комплект, а только отдельные элементы. К примеру, если у вас уже есть сенсоры от другого шлема или контроллеры, то вы можете купить только шлем и не тратить деньги. Это весьма удобно и полезно, ведь можно не тратить лишние деньги. Для многих фанатов это прямо серьезное преимущество нового устройства.

Итог

Новинка действительно получилась достаточно интересной и привлекательной во многих отношениях, но есть, конечно, и свои недостатки. Шлем стоит достаточно дорого, а ведь для большинства потенциальных покупателей это главная проблема. Отдавать такие деньги за игрушку захочет лишь определенная аудитория геймеров, которая не такая уж и большая. Так что если вы давно мечтали о шлеме виртуальной реальности и хотите получить лучшее устройство на рынке, то обязательно посмотрите в сторону этой новинки. Но, вероятно, огромной популярностью данный шлем пользоваться не будет.

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