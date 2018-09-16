Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стильно и недорого

На современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и могут поднять настроение своими адекватными ценами. Яркий тому пример — смартфон Vivo Y97. Компания Vivo в целом показывает очень хорошее качество продукции в последнее время, да и стоимость новинок тоже на вполне адекватном уровне. Если у вас нет денег на дорогой флагман и хочется купить что-то, что будет вас радовать без кредитов, то Vivo Y97 подойдет просто отлично. Гаджет яркий, интересный, стильный и стоит всего 300 долларов. Это действительно очень дешево для современного устройства, которое может абсолютно все на свете — и игры запустит, и фильмы даст посмотреть. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет гаджет и почему мы считаем его одним из лучших в своем классе. Думаю, желающих его приобрести будет очень много, особенно на фоне растущей популярности этого бренда.

Характеристики

За основу производительности данного мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60 — довольно интересная новая модель, которая работает на восьми вычислительных ядрах. Тактовая частота процессора поднимается до 2,0 гигагерц и этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно сражаться в шутерах, проходить стратегии, смотреть фильмы в высоком разрешении. Поддерживать производительность процессора будет графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3, он отлично справляется со своими задачами и показывает классные результаты в синтетических тестах. Вероятно, производитель выбрал данную комбинацию из-за низкой стоимости комплектующих, но не будем забывать, что цена не главное. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти сюда поставили 128 гигабайт. Вполне хватит на любимые игрушки.

Дизайн корпуса

Внешне гаджет выглядит просто шикарно, здесь даже спорить о вкусах не станем. На тыльной панели можно заметить красивый переход от одного цвета к другому, что смотрится довольно необычно и дорого, сразу привлекает внимание. Там же расположен логотип компании Vivo, выгравированный золотистым цветом. На фронтальной панели расположен дисплей с минимальным вырезом под камеру, так что проблем при просмотре фильмов не возникнет. Для среднего класса это даже слишком хорошо — таких изысков китайские смартфоны не получают даже во флагманском секторе.

Особенности

Большим преимуществом устройства является его дисплей — диагональ достигает 6,3 дюйма, матрица выполнена по технологии Super AMOLED с разрешением 2280 на 1080 точек. Этого достаточно, чтобы вы могли не переживать об усталости глаз — спокойно играйте в игры или читайте книги, плотность пикселей позволяет создавать минимальную нагрузку и зрение портиться не будет. Помимо этого, под дисплеем имеется сканер отпечатков пальцев, который вообще переносит нас в какой-то мир будущего. Больше никаких сканеров на тыльной панели, все работает по нажатию на сам дисплей. И это круто.

Итог

Стоимость смартфона составляет 300 долларов, что автоматически уничтожает большинство конкурентов. За эти деньги вы просто физически не можете купить более производительный мобильный телефон — сюда поставили все самое лучшее, что можно найти в сегменте. Да и против такого дизайна трудно что-то сказать. Вероятно, производитель хочет при помощи минимальной стоимости и высокой производительности привлечь свою аудиторию, так что этим нужно пользоваться. Зачем платить тьму денег за более известные бренды, если уже есть качество и надежность за гораздо меньшие суммы?