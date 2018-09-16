Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стильно и недорого

2018-09-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Y97; [171]
На современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и могут поднять настроение своими адекватными ценами. Яркий тому пример — смартфон Vivo Y97. Компания Vivo в целом показывает очень хорошее качество продукции в последнее время, да и стоимость новинок тоже на вполне адекватном уровне. Если у вас нет денег на дорогой флагман и хочется купить что-то, что будет вас радовать без кредитов, то Vivo Y97 подойдет просто отлично. Гаджет яркий, интересный, стильный и стоит всего 300 долларов. Это действительно очень дешево для современного устройства, которое может абсолютно все на свете — и игры запустит, и фильмы даст посмотреть. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет гаджет и почему мы считаем его одним из лучших в своем классе. Думаю, желающих его приобрести будет очень много, особенно на фоне растущей популярности этого бренда.

Характеристики

За основу производительности данного мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60 — довольно интересная новая модель, которая работает на восьми вычислительных ядрах. Тактовая частота процессора поднимается до 2,0 гигагерц и этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно сражаться в шутерах, проходить стратегии, смотреть фильмы в высоком разрешении. Поддерживать производительность процессора будет графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3, он отлично справляется со своими задачами и показывает классные результаты в синтетических тестах. Вероятно, производитель выбрал данную комбинацию из-за низкой стоимости комплектующих, но не будем забывать, что цена не главное. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти сюда поставили 128 гигабайт. Вполне хватит на любимые игрушки.

Дизайн корпуса

Внешне гаджет выглядит просто шикарно, здесь даже спорить о вкусах не станем. На тыльной панели можно заметить красивый переход от одного цвета к другому, что смотрится довольно необычно и дорого, сразу привлекает внимание. Там же расположен логотип компании Vivo, выгравированный золотистым цветом. На фронтальной панели расположен дисплей с минимальным вырезом под камеру, так что проблем при просмотре фильмов не возникнет. Для среднего класса это даже слишком хорошо — таких изысков китайские смартфоны не получают даже во флагманском секторе.

Особенности

Большим преимуществом устройства является его дисплей — диагональ достигает 6,3 дюйма, матрица выполнена по технологии Super AMOLED с разрешением 2280 на 1080 точек. Этого достаточно, чтобы вы могли не переживать об усталости глаз — спокойно играйте в игры или читайте книги, плотность пикселей позволяет создавать минимальную нагрузку и зрение портиться не будет. Помимо этого, под дисплеем имеется сканер отпечатков пальцев, который вообще переносит нас в какой-то мир будущего. Больше никаких сканеров на тыльной панели, все работает по нажатию на сам дисплей. И это круто.

Итог

Стоимость смартфона составляет 300 долларов, что автоматически уничтожает большинство конкурентов. За эти деньги вы просто физически не можете купить более производительный мобильный телефон — сюда поставили все самое лучшее, что можно найти в сегменте. Да и против такого дизайна трудно что-то сказать. Вероятно, производитель хочет при помощи минимальной стоимости и высокой производительности привлечь свою аудиторию, так что этим нужно пользоваться. Зачем платить тьму денег за более известные бренды, если уже есть качество и надежность за гораздо меньшие суммы?

Комментарии:
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC...
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh ACЕсли речь заходит про развертывание беспроводной сети в однокомнатной квартире или небольшом по площади о...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для про...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для проЗа последнее время выражение “Made in China” потеряло прежнюю негативную окраску, поскольку качество т...
Кондиционеры Toshiba - качество, провере...
Кондиционеры Toshiba - качество, провереЯпонская компания Toshiba уже столетие лидирует во многих отраслях промышленности и не одно десятилети...
Новинка Oppo Find X и его характеристики...
Новинка Oppo Find X и его характеристикиВ сердце девайса лежит топовый чип Snapdragon 845 от Qualcomm. Разрешение 6,4-дюймового экрана AMOLED (19...
Защищенная новинка под названием BV6800 ...
Защищенная новинка под названием BV6800 В роли ОС – Android 8.0 Oreo. Разрешение 5,7-дюймового экрана (18:9) с покрытием Gorilla Glass 3 – Full H...
Самый продвинутый смартфон iPhone XS...
Самый продвинутый смартфон iPhone XSГабариты iPhone XS: 7,7 х 70,9 х 143,6 мм при массе 177 граммов, а модели iPhone XS Max: 7,7 х 77,4 х 157...
Безрамочный смартфон Inoi 7 Lite...
Безрамочный смартфон Inoi 7 LiteОбъем ОЗУ – 1 Гб, ПЗУ – 8 Гб (расширяется до 32 Гб). Аппарат оборудован двойной тыльной 13-мегапиксельной...
Смартфон с искусственным интеллектом V11...
Смартфон с искусственным интеллектом V11Программным интерфейсом V11i служит Android версии 8.1. В арсенал памяти входит 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэша. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1
Обзор Genesis H59. Стильная гарнитура для геймераОбзор Genesis H59. Стильная гарнитура для геймера
Обзор Digma SafeDrive T-800 GPS. Многофункциональный радар-детекторОбзор Digma SafeDrive T-800 GPS. Многофункциональный радар-детектор
Обзор недорогих наушников JVC HA-SR225Обзор недорогих наушников JVC HA-SR225
Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключениемОбзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключением
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhone...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhoneНа вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показал...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с ...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлече...
Canon представила полнокадровую беззерка...
Canon представила полнокадровую беззерка11 сентября в Москве состоялась официальная презентация первой беззеркальной камеры Canon — EOS R. Камера...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игров...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. ИгровВ последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрас...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрасЯ уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям ...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно н...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an Elus...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an ElusДля отечественного геймера японские игры всегда были загадкой. Мы привыкли играть в американские и европе...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor