Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный середнячок

Характеристики

В последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с этим не поделать. Если посмотреть на рынок флагманов или даже представителей среднего класса от топовых брендов, то складывается впечатление, будто технологии прямо выстрелили и теперь устройства за 1000 долларов уже не кажутся такими нереальными. Тем не менее, мы не считаем, что покупать флагманы за такие деньги действительно необходимо. Можно, например, взять более доступное устройство и получить все то, что вам необходимо для игровых или рабочих задач. Яркий тому пример — новинка Vivo Z3x, которая не только выглядит привлекательно, но и стоит достаточно мизерных денег. Вот давайте и посмотрим на то, что умеет этот аппарат и почему он стоит своих денег на сто процентов. Вдруг вы давно хотели нечто подобное, но не знали, за что стоит отдавать свои деньги.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 660 от компании Qualcomm. Стоит отметить, что это процессор среднего класса, который выдает приличную производительность при вполне низком уровне тепла и адекватной стоимости. Работает чип на восьми вычислительных ядрах Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 гигагерц. То есть, фактически, это флагманский процессор, у которого немного урезали тактовые частоты на ядро. С играми процессор справляется без проблем, с любым другим софтом — тоже. За графику устройства отвечает давно знакомый ускоритель Adreno 512 — он себя отлично показал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Дополняет систему-на-чипе модем X12 LTE, позволяющий передавать данные на скорости 600 Мбит/с. Жаль, что такой скорости ни один оператор вам не предоставит в ближайшем будущем, но все равно приятная мелочь.

Особенности

Внешний вид смартфонов в последнее время практически не меняется, так как дизайнерам просто не дают пространства для активных действий. На фронтальной панели у нас размещен дисплей, у него минимальные рамки справа и слева, тогда как снизу имеется небольшой «подбородок». Сверху находится уже привычный всем вырез под фронтальную камеру, этим сейчас тоже никого уже не удивишь. На тыльной стороне устройства находится система из двух камер, вспышка и сканер отпечатков пальцев. То есть, расцветка тыльной панели очень яркая, сочная и многим понравится, вот только весь остальной дизайн вы уже видели раз сто.

Итог

Главной фишкой смартфона можно назвать дисплей с диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек. Это очень достойное решение для смартфона, который позиционируют как крутое решение среднего класса или даже доступнее. На таком экране удобно и приятно смотреть фильмы, сериалы, играть в игры и так далее. То есть, потреблять контент и заниматься развлекательными приложениями максимально приятно, а ведь процессор вас вовсе не ограничивает в возможностях. Также порадовала тыльная камера — она неплохо снимает при дневном освещении и явно лучше конкурентов по классу.Данную модель смартфона планируют продавать за 180 долларов, то есть получается очень крутой продукт с производительным процессором и шикарным дисплеем за весьма впечатляющую сумму. Конечно, у Vivo Z3x есть масса конкурентов от других брендов, но все они либо стоят дороже, либо выглядят хуже, либо проигрывают в плане производительности. Так что если вы хотели интересное устройство и при этом не планировали тратить деньги на флагман, то это просто лучшее решение на современном рынке. Стоит обратить внимание.