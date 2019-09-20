Предварительный обзор XPG Summoner. Игровой монстр

2019-09-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - XPG Summoner; [42]
Давно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет не думать об обновлении периферии? Тогда у нас для вас отличные новости — самое время посмотреть на очередную новинку от игрового бренда XPG, которая выглядит круто и стильно, оборудована яркой подсветкой и прочими бонусами. Итак, давайте приступать.

Дизайн корпуса

Производитель решил, что игровая клавиатура должна быть большой и громоздкой, чтобы не двигалась под руками даже при приложении усилий. И, частично, это правильное решение — если вы не ездите на турниры и играете исключительно дома, то большая клавиатура обеспечит большим уровнем комфорта. Здесь мы имеем стандартный набор клавиш, есть даже дополнительная цифровая панель в левой части клавиатуры, плюс есть колесо прокрутки в правой верхней части корпуса, которое позволяет вам работать с громкостью музыки. Это, на самом деле, очень удобно, ведь вам не нужно переходить в дополнительные меню, смотреть на клавиатуру в поисках нужных мультимедиа клавиш и так далее. Просто прокрутили валик, получили нужный уровень громкости музыки и наслаждаетесь дальнейшим развитием событий в ваших любимых играх. ФРонтальная панель получилась максимально классической — ничего лишнего.

Конечно, производитель пошел дальше и предоставил пользователю дополнительные бонусы. Например, у клавиатуры есть красивая подставка под ладони, которая защищает ваши кисти от боли во время активных игровых сессии — кисть не будет перегибаться и не будет ощущений дискомфорта. Это очень приятная мелочь, которая реально делает игру более комфортной и удобной. Также стоит отметить красивую подсветку клавиш — она довольно яркая и насыщенная, есть возможность настроить эффекты свечения и прочие мелкие радости, чтобы в темноте игра приносила еще больше удовольствия. Есть также дополнительный бонус в виде порта USB на верхнем торце клавиатуры, который позволяет подключать периферию или, например, флешку. Очень удобное решение, которое не мешает вам использовать клавиатуру в правильном направлении, предоставляя небольшой бонус в видео лишнего USB-порта.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты переключатели Cherry MX, которые являются самым технологичным решением на текущий момент. Это действительно надежная механика, которая позволяет вам работать с удовольствием или играть в игры. Главное, что срок службы у данных переключателей просто космический — производитель говорит о примерно восьми годах активного использования, а если вы играете не каждый день, то и вовсе о десяти. Только представьте — клавиатура способна прожить десять лет. Все остальные параметры клавиатуры довольно простые — нет ничего удивительного ни в материалах, ни в программном обеспечении, ни в чем. Просто достойные переключатели, хорошая подсветка, прочный пластик и все. Этого, с другой стороны, предостаточно и больше ничего устройству не нужно — главное, чтобы клавиши нажимались правильно и не залипали, остальное все мелочи.

Итог

На текущий момент нет информации о стоимости клавиатуры, но стоит понимать, что это крайне дорогое устройство — материалы хорошие, переключатели сами по себе стоят довольно дорого, плюс операционная система в клавиатуре, точнее программное обеспечение, тоже довольно хорошо реализована и позволяет вам настроить все необходимые параметры. Осталось только подождать официальную цену и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими производителями механических клавиатур. Пока что рано.

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