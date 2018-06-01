Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как надо делать смартфоны

Мы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiaomi. Не могу сказать, что устройство перевернуло рынок, но теперь точно можно сказать, что флагманы могут стоить дешевле 500 долларов. Сюда поставили топовое железо, крутую камеру, дизайн с корпусом из дорогих материалов, плюс хороший такой дисплей. Все это уместилось в небольшой смартфон, который уже готов покорять рынок. И, что самое главное, он стоит в два раза дешевле потенциальных конкурентов, что для многих будет ключевым параметром при выборе устройства. Давайте же смотреть.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845, конечно же. Думаю, в этом даже никто не сомневался — все флагманы топового уровня получили именно этот процессор. Модель работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с тактовой частотой 2,8 гигагерца, производительности хватает с головой на любые задачи без исключения. Подключаться к сети смартфон будет по модему Snapdragon X20 LTE, который неплохо себя зарекомендовал в тестах. Шикарное решение на случай, если вы хотите быстро качать фильмы из интернета. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, плюс есть версия на 8 гигабайт для специального издания Mi 8 Explorer Edition. Встроенная память представлена накопителями на 64/128/256 гигабайт. Вполне флагманская начинка для современного устройства, разве что ОЗУ немного проигрывает.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона не выделяется на фоне большинства конкурентов ни на йоту. Это настоящий эталон всех трендов современного мобильного рынка — на передней панели дисплей, он занимает почти всю площадь. В верхней части этого дисплея расположена небольшая вставка (монобровь), на которой камеры и датчики установлены. Больше ничего на фронтальной панели нет, никаких элементов управления или чего-то в таком духе. Сзади у нас красуется классная система из двух камер, между которыми установлена вспышка. Система установлена вертикально и полностью копирует iPhone X — если смотреть просто по фото, то даже не понятно на какой смартфон смотришь. Китайцы просто скопировали дизайн камеры и сделали свой вариант. Внешне девайс выглядит очень красиво и дорого, такой явно удобно держать в руках. И, конечно, если вас не волнует явный плагиат, то вообще никаких проблем.

Дизайн корпуса

Довольно странный здесь дисплей. У него диагональ 6,21 дюйм, хотя разрешение составляет 2248 на 1080 точек. То есть, довольно простой и понятный вариант экрана, который ы могли встретить буквально на каждом шагу. Соотношение сторон здесь 18,7:9, то есть бровь немного мешает нормально смотреть фильмы и сериалы, зато яркость составляет 600 кд/м2. Это не совсем круто, ведь у конкурентов и больше яркость имеется, но тоже неплохой показатель. На фронтальной панели размещен сканер, который считывает ваше лицо. Благодаря этому вы можете разблокировать смартфон при помощи лица, как на iPhone X, но пока не совсем понятно как это будет работать.

Итог

В минимальной комплектации, то есть с 64 гигабайтами встроенной памяти, стоимость смартфона составляет 420 долларов. Это шикарная цена для флагмана. Не будем забывать, что конкуренты стоят 800-1000 долларов, иногда даже дороже. В топовой комплектации с 256 гигабайтами памяти смартфон стоит 580 долларов и это уже довольно дорого, но все еще на голову дешевле конкурентов. Да и 256 гигабайт памяти это настолько много, насколько вообще можно представить.