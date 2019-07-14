Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очень недорого

Характеристики

Сегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне привлекательно, может похвастаться производительным процессором и отличным дисплеем. Кроме того, как оказалось, у него довольно низкая стоимость — за эти деньги получить нечто более достойное вы просто не сможете. А теперь давайте на него посмотрим.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона Xiaomi Mi A3 взят довольно неплохой процессор среднего класса Snapdragon 665 от компании Qualcomm. Ранее была информация о том, что за основу производительности данной модели будет взят процессор Snapdragon 730, но это оказалось ложная информация. Стоит отметить, что 665-я модель весьма производительна в играх и позволяет вам без труда запускать современные проекты без тормозов и зависаний. Фактически, это тот же флагманский процессор, только с более низкими частотами на ядрах и более простым графическим ускорителем. Но, для большинства пользователей этого будет предостаточно — играть в игры, смотреть сериалы или заниматься какими-то другими делами вы сможете без труда. Для смартфона среднего класса этого предостаточно — можно не переживать о низком уровне частоты кадров в современных шутерах.

Особенности

Внешность у смартфона достаточно простая и понятная — дизайнеры решили не удивлять нас чем-то нереально стильным и просто взяли то, что уже пользуется спросом. На фронтальной стороне устройства расположена камера, которая врезается в экран, а снизу можно заметит весьма приличных размеров подбородок. Вероятно, там размещен шлейф экрана, который никак нельзя скрыть, и разработчики решили, что такое вот странное решение пользователю понравится. Лично мне кажется, что можно было бы сделать симметричные рамки сверху и снизу, но не делать выреза в экране. На тыльной стороне у нас расположена система из камер, их там три штуки, плюс вспышка и небольшой логотип компании. Цветовых решений несколько, они все смотрятся достаточно привлекательно и вы сможете выбрать то, что вам нравится больше всего. Хотя, все равно мы носим смартфоны в чехле, так что цвет не очень и важен.

Итог

Очень понравился экран смартфона — его диагональ составляет 6 дюймов при разрешении 2240 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы вы с большим удовольствием читали, смотрели сериалы, играли в игры и в целом наслаждались современными технологиями. Дисплей построен по технологии AMOLED и выдает достаточно привлекательного качества картинку, которая порадует абсолютно всех фанатов. Это один из лучших экранов на мобильном рынке, который вы получаете за совершенно доступную сумму денег. Для многих это будет отличный вариант насладиться яркими цветами. Также порадовала основная система из трех камер — она предоставляет вам возможность снимать как обычные фото, так и картинки с широким углом. Качество фотографий вполне достойное, чтобы даже не думать о каких-то проблемах, тем более можно еще и обработать конечный результат.

К сожалению, пока что информации о том, сколько стоит Xiaomi Mi A3, у нас нет — производитель не называет официальную стоимость устройства и, вероятно, она появится уже после официального релиза и старта продаж. Но, как и говорилось ранее, это продукт с практически флагманским железом, который будет продаваться по цене среднего класса. За эти деньги вы получаете качественный экран, производительный процессор, шикарную камеру и массу других преимуществ, которые позволят наслаждаться использованием своего смартфона каждый день.