Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i. Немного не то

Дизайн корпуса

Длительное время в сети ходили слухи о пятом поколении умных браслетов китайской компании Xiaomi, но оказалось, что пятого поколения не будет, будет третье, да еще и в более простом виде. Производитель убрал некоторые ключевые особенности, сделал продукт максимально доступным и выпустил его в продажу. Классическая стратегия бренда.

Характеристики

Весомым преимуществом продукта можно смело назвать стандартный дизайн корпуса, который от оригинальной третьей модели ничем не отличается. Дело в том, что отличия заключаются только в капсуле, которая устанавливается в браслет, тогда как сам браслет остался прежним — форма, формат и даже цвет не меняли. Это значит, что вы сможете использовать свой набор аксессуаров и покупать комплект с нуля не нужно. Сама капсула имеет стандартный дизайн овальной формы с дисплеем на лицевой панели и логотипом на тыльной стороне. Ничего удивительного во внешности новинки нет, так как разработчик изначально планировал делать доступное решение. То же самое можно сказать и про ремешок, который получил ту же систему крепления на руке, тот же дизайн и материалы корпуса. Обязательно стоит обратить свое внимание на то, что теперь капсула к руке прилегает более плотно.

Особенности

Стоит понимать, что Xiaomi Mi Band 3i является довольно простым продуктом, главная цель которого — отслеживать вашу активность, показывать уведомления со смартфона и выдавать информацию о времени на дисплей. Для этого не нужен мощный процессор, много оперативной и встроенной памяти, так что начинка у браслета максимально простая. Более того, производитель заявил, что гаджет все еще умеет считать количество пройденных шагов и пройденное расстояние, умеет отслеживать активность во время сна и так далее. То есть, набор функций не изменился, хотя браслет вроде как является упрошенной более доступной версией. Да и функция работы со смартфонами на операционной системе Android и iOS тоже никуда не делась — вы можете настраивать все необходимые параметры и работать с браслетом так, как вам того хочется. Это тоже важный плюс, учитывая более простую начинку.

Итог

Главной особенностью браслета, по которой он и стал таким доступным, является отсутствие датчика сердечного ритма. То есть, на оригинальной модели вы могли следить за состоянием своего сердца благодаря специальному датчику, а теперь его нет и функции, соответственно, тоже нет. Для пользователей, которые хотят следить за этим параметром и хотят получать удовольствие от происходящего есть оригинальная модель, которая выглядит довольно привлекательно и стильно, плюс у нее есть функция слежения за вашим пульсом. Если вам эта функция не нужна или вы ей не доверяете, можно смело брать более простую модель, которая стоит дешевле. Видимо, производитель решил именно на этом и сыграть, ведь новинка действительно доступная и крайне привлекательная, если вам не нужен датчик для слежения за сердечным ритмом. Многим, уверен, он точно не нужен в повседневной жизни.

Основное преимущество, благодаря которому устройство все и покупают, осталось на месте — браслет стоит всего 18 долларов, что довольно дешево по всем параметрам. Если вы хотите получить именно доступное устройство, которое не будет точно определять ваши шаги и пульс, то стоит обратить внимание на Xiaomi Mi Band 3i. Это достаточно хороший продукт, чтобы вы не думали о том, что он что-то делает не так. За эти деньги тяжело придумать устройство, которое будет идеальным, верно? Да и Xiaomi радует качеством продукции. Стоит обратить внимание.