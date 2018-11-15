Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Флагманский телевизор

2018-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi TV 4; [160]
Выбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интересных моделей, которые отличаются по характеристикам, дизайну и прочим параметрам. Даже опытный пользователь при подборе подходящей модели может легко запутаться, не говоря уже о тех потенциальных покупателях, которые хотят получить адекватное решение еще и за хорошие деньги. Благо, на рынке есть чудесная компания Xiaomi, которая выпускает действительно доступные продукты с отличными характеристиками. Новый телевизор Xiaomi Mi TV 4 от данного бренда не только выглядит крайне привлекательно, но и легко уделает потенциальных конкурентов по массе параметров. Собственно, мы решили детальнее изучить эту модель, чтобы рассказать вам о ее главных преимуществах и недостатках. Кому-то это будет интересно, особенно если вы хотите купить телевизор.

Характеристики

Начнем, пожалуй, с основных характеристик, которые интересуют большинство потенциальных покупателей. Диагональ дисплея флагманского телевизора достигает 65 дюймов, этого предостаточно, чтобы вы в гостиной с трёх-пяти метров могли с комфортом смотреть фильмы или играть в игры. Разрешение составляет 4К, при том честные 4К, а не как у некоторых конкурентов. Разрешение в 3840 на 2160 точек выглядит невероятно привлекательно, особенно если вы предпочитаете смотреть контент в родном разрешении, тогда ощущения действительно невероятные. Данных о характеристиках матрицы нам обнаружить не удалось, зато есть информация о том, что частота смены кадров здесь 60 Гц. Не могу сказать, что это прорыв на рынке, но в фильмах или играх получить больше 60 FPS вы точно не сможете. Так что основные характеристики телевизора очень даже радуют, здесь не поспоришь.

Теперь давайте поговорим о тех деталях, которые обычно интересуют меньшую группу пользователей. За основу производительности данного телевизора взят процессор Amlogic, который построен на четырех вычислительных ядрах ARM Cortex-A53. При штатной нагрузке процессор выдает тактовую частоту в 1,5 гигагерца. Этого будет достаточно, чтобы вы без труда пользовались всеми приложениями и запускали контент в высоком разрешении. За графику телевизора отвечает отдельный графический контроллер Mali-450. Добавим также, что внутри установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента.

Дизайн корпуса

Разработчики решили, что нужно максимально привлечь внимание пользователей к своему устройству, так что они уменьшили рамки вокруг экрана до минимума. Теперь они практически незаметные и вы можете смотреть фильмы на громадном полотне без ограничений. Устанавливается телевизор на двух ножках, которые расположены по краям корпуса. Это позволяет обеспечить большую надежность и устойчивость на ровной поверхности, хотя многие предпочитают такие телевизоры вешать на стену — красивее смотрится. Толщина у телевизора действительно впечатляющая, хотя это сейчас мало кого волнует.

Итог

Главное преимущество данного телевизора заключается в его стоимости — производитель просит всего 870 долларов. Нужно понимать, что телевизор на 65 дюймов с 4К разрешением и продвинутым процессором от других компаний стоит от 2000 долларов, адекватные аналоги мы нашли за 2200-2400 долларов. Здесь же вы тратите меньше тысячи долларов и получаете в комплекте еще сабвуфер и колонки, чтобы смотреть фильмы с максимальным комфортом. Думаю, что эта модель будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей по всему миру.

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