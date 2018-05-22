Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. Телевизор как смартфон

2018-05-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi TV 4S; [23]
В последнее время телевизоры стали заметно умнее, но производители все еще пытаются продавать их по громадной стоимости. То есть, если пять лет назад за умный телевизор было вполне разумно отдавать большие деньги, так как это была редкость, то сейчас переплачивать за умные функции нет смысла, ведь любая приставка из Китая за 30 баксов даст тот же набор функций. Еще и порты дополнительные появятся. Помимо этого, пока гиганты рынка продают свои решения по громадной цене, Xiaomi Mi TV 4S продают по стоимости смартфона. Да, вы можете приобрести устройство дешевле 500 баксов, и это с учетом доставки. Так почему бы не посмотреть на характеристики и возможности этого девайса ближе, чтобы понимать, за что вы платите свои деньги? Давайте сегодня этим и займемся — рассмотрим все детали новинки и расскажем вам о преимуществах и недостатках этого продукта. Думаю, многим это будет интересно.

Характеристики

Начнем с самого основного — диагональ дисплея составляет 55 дюймов. Этого достаточно, чтобы с трех метров, и больше, смотреть фильмы или играть в игры и получать дикое удовольствие и наслаждение от происходящего. Разрешение монитора составляет 3840 на 2160 точек, то есть это настоящий формат 4К. Думаю, для многих пользователей это основные характеристики, исходя из которых и производится выбор телевизора. Матрица построена по технологии IPS, то есть углы обзора, яркость и прочие параметры здесь весьма недурно представлены. Угол обзора составляет 178 градусов, то есть смотреть кино можно будет большой компанией без страха, что кому-то перекроет обзор или что-то в таком духе. Основные параметры модели меня очень порадовали и удивили, я не думал, что за такие деньги можно получить столь достойные характеристики.

Второстепенные параметры, на которые обычно пользователи внимания не обращают, оказались тоже весьма неплохими. Например, частота обновления кадра составляет 60 Гц. Это не самый высокий показатель на рынке, но для фильмов и даже игр этого будет предостаточно. время отклика составляет 8 мс, так что стать королем шутеров на консоли вы вполне можете. У конкурентов данный параметр обычно составляет 12-20 мс, там играть намного сложнее. И, конечно, нельзя не отметить наличие двух 8 Вт динамиков, которые отлично справляются с передачей звука в фильмах. Громкости хватает с запасом для обычной комнаты, хотя качество, конечно, не идеальное.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что внешний вид телевизора меня вообще когда-то интересовал. Обычно ставят телевизор к стене, либо вешают на стену, и больше о нем не вспоминают. Здесь передняя рамка выполнена из серебристого материала, она тонкая и не привлекает внимание пользователя. Ножки расположены по краям, так что устойчивость получается больше, но вы всегда можете повесить устройство на стену на VESA и забыть о ножках вовсе. На фронтальной панели имеется логотип компании, но больше никаких кардинальных изменения или отличий от предыдущих версий я не обнаружил.

Итог

Стоимость телевизора составляет 480 долларов. Это достаточно дешево для такой большой диагонали — потенциальные конкуренты стоят от 1000 долларов и дороже. Почему данная модель настолько доступная? Ситуация как со смартфонами этой же компании — сначала устройства продавали по себестоимости, потом люди привыкли, попробовали, стали активно покупать эту марку, а компания спустя года три начала повышать цены и дошла до уровня топовых компаний мира. Думаю, с телевизорами получается точно так же. Но, в любом случае, этот телевизор выглядит нереально круто.


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