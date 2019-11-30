Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition. Доступный телевизор

2019-11-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition; [46]
Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и требуют большого количества усилий, чтобы получить качественную картинку и нужный софт. Однако сегодня мы поговорим о новом продукте, которые выглядит отлично и обладает целым перечнем характеристик, которые явно стоят потраченных денег.

Дизайн корпуса

Собственно, сказать что-то про внешний вид телевизора довольно трудно, ведь в погоне за минимальными габаритами при максимальной диагонали разработчики просто не оставили себе пространства для дизайна. На лицевой панели телевизора можно заметить довольно тонкие рамки справа, слева и сверху — они настолько мелкие, что если смотреть контент с пары метров, то можно их вообще не заметить. Снизу имеется чуть более толстая рамка с логотипом компании. На тыльной стороне нет абсолютно ничего интересного, так как производитель понимает, что на тыльную сторону пользователь смотрит раз при установке телевизора. Подставка представлена двумя ножками, которые расположены по краям корпуса и поддерживают максимальную устойчивость устройства. Конечно, есть возможность подцепить телевизор на стену, с этим тоже никаких проблем быть не должно. Больше про дизайн ничего и не скажешь.

Характеристики

С параметрами телевизора все довольно просто и понятно — новинка может похвастаться 55 дюймами диагонали при разрешении 3840 на 2160 точек. Это настоящее 4К-разрешение, которое позволяет не переживать о том, что вы увидите какие-то негативные элементы на экране во время просмотра фильмов, сериалов или просто видеороликов из интернета. Производитель сделал все, чтобы вы получили максимальное качество картинки и с этим нет никаких проблем. Матрица здесь тоже довольно качественная, яркая и с отличными углами обзора, которые позволяют не переживать о том, что ваши друзья сидя на диване не увидят что-то из-за искажения качества изображения. Здесь даже есть поддержка технологии HDR 10, которая позволяет улучшить изображение программными методами и получить картинку более высокого качества в тех сценах, где это крайне необходимо.

Особенности

Производитель сделал упор не только на качестве изображения, но и на дополнительных умных функциях телевизора, которые сейчас играют важную роль для потребителя. К примеру, за основу производительности телевизора взят процессор Amlogic, который выдает довольно приличную производительность и позволяет без каких-либо проблем запускать фильмы в высоком разрешении, программы и прочий контент. Также у продукта есть 2 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной, на которую вы будете загружать программы, какой-то личный контент и так далее. То есть, телевизор уже перестал быть просто инструментом для трансляции картинки, это уже и источник изображения. Конечно, есть на рынке и более мощные решения, вот только какой в них смысл, если производительность телевизору попросту не нужна. Хватит и начальной мощности для запуска фильмов.

Итог

Характеристики у телевизора очень даже неплохие, тут никто не спорит, однако серьезное преимущество играет и стоимость — за монитор просят всего 500 долларов, что крайне дешево на самом деле. Ведь производитель делает качественный продукт с отменными характеристиками, которые за эти деньги являются лучшим решением на рынке. Ведь если посмотреть на конкурентов, то вы заметите, что телевизоры Sony или Philips стоят заметно дороже 500 долларов, хотя выдают то же качество картинки. В этом плане китайцы явно победили.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
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