Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Лучше Apple Watch

Характеристики

Компания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гаджет настолько крут, что даже не верится, что его продают всего за 185 долларов, ведь это крайне дешево. Однако, давайте сначала посмотрим на то, что же данное устройство умеет и почему его все так хвалят.

Дизайн корпуса

За основу производительности умных часов Xiaomi Mi Watch взят процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Стоит сказать, что данная модель процессора разработана специально для умной носимой электроники, так что в плане производительности сомнений возникать не должно. Процессор работает на четырех вычислительных ядрах ARM Cortex-A7 с тактовой частотой до 1,2 гигагерца, плюс в составе системы-на-чипе идет сопроцессор со сверхнизким потреблением электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы ваши часы могли работать долго на одном заряде батареи и при этом не использовать мощность основного блока ядер на полную мощность. Также стоит отметить, что батарея здесь установлена на 570 мАч, что довольно неплохо, если учитывать, что это все же умные часы, а не смартфон или планшет. У часов обычно время использования дисплея гораздо ниже и это позволяет не переживать о заряде.

Особенности

Стоит смело заявить, что дизайнеры при создании корпуса Xiaomi Mi Watch явно вдохновлялись умными часами компании Apple и это заметно буквально во всем. Начнем с лицевой панели — пока все компании в мире делают круглый циферблат, компания Xiaomi решила все же перенять особенность умных часов компании Apple и сделала свой дисплей тоже прямоугольным. На боковой панели можно заметить точно такое же кольцо для управления устройством — именно оно длительное время было фирменной фишкой яблочных часов. То же самое можно сказать и про браслет — он практически полностью скопирован с резинового варианта от Apple. С другой стороны, если вы не являетесь поклонником всего уникального и неповторимого, можно смело заказать себе такое устройство и вовсе не переживать. Ведь у вас дизайн яблочных часов, только за гораздо меньшую сумму денег.

Итог

Главным преимуществом данных часов можно смело назвать их дисплей — диагональ 1,78 дюйма вполне приятно выглядит, ею удобно пользоваться и если вы не хотите постоянно доставать смартфон для просмотра уведомлений, то это — лучшее решение. Все же разработчики понимают, что сейчас часы используют не только для просмотра времени, но и для громадного спектра задач, а в данной ситуации все же необходимо иметь большой удобный сенсорный дисплей. Также у продукта довольно обширный набор модулей беспроводной связи — есть и NFC, и Bluetooth 4.2, и Wi-Fi. Это все необходимо, чтобы вы спокойно пользовались гаджетом с гарнитурами, могли платить на терминалах без карты или смартфона. Кроме того, часы оборудованы модулем eSIM, который позволяет вам присоединить к часам сим-карту мобильного оператора и пользоваться часами как смартфоном. С гарнитурой это работает просто отменно.

Набор функций у устройства действительно приличный и если вы хотите получить от умного гаджета максимум за минимальные деньги, то Xiaomi Mi Watch подойдут просто идеально. Устройство выглядит стильно, у него тьма циферблатов и программ, есть поддержка всего необходимого вам софта, есть крутой набор беспроводных функций и так далее. За 185 долларов, а именно столько просят за данные часы, получить нечто более продвинутое у вас просто не получится. Ведь это тот продукт, который позволяет получить флагманские возможности за скромную сумму.