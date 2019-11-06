Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Лучше Apple Watch

2019-11-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Watch; [5]
Компания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гаджет настолько крут, что даже не верится, что его продают всего за 185 долларов, ведь это крайне дешево. Однако, давайте сначала посмотрим на то, что же данное устройство умеет и почему его все так хвалят.

Характеристики

За основу производительности умных часов Xiaomi Mi Watch взят процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Стоит сказать, что данная модель процессора разработана специально для умной носимой электроники, так что в плане производительности сомнений возникать не должно. Процессор работает на четырех вычислительных ядрах ARM Cortex-A7 с тактовой частотой до 1,2 гигагерца, плюс в составе системы-на-чипе идет сопроцессор со сверхнизким потреблением электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы ваши часы могли работать долго на одном заряде батареи и при этом не использовать мощность основного блока ядер на полную мощность. Также стоит отметить, что батарея здесь установлена на 570 мАч, что довольно неплохо, если учитывать, что это все же умные часы, а не смартфон или планшет. У часов обычно время использования дисплея гораздо ниже и это позволяет не переживать о заряде.

Дизайн корпуса

Стоит смело заявить, что дизайнеры при создании корпуса Xiaomi Mi Watch явно вдохновлялись умными часами компании Apple и это заметно буквально во всем. Начнем с лицевой панели — пока все компании в мире делают круглый циферблат, компания Xiaomi решила все же перенять особенность умных часов компании Apple и сделала свой дисплей тоже прямоугольным. На боковой панели можно заметить точно такое же кольцо для управления устройством — именно оно длительное время было фирменной фишкой яблочных часов. То же самое можно сказать и про браслет — он практически полностью скопирован с резинового варианта от Apple. С другой стороны, если вы не являетесь поклонником всего уникального и неповторимого, можно смело заказать себе такое устройство и вовсе не переживать. Ведь у вас дизайн яблочных часов, только за гораздо меньшую сумму денег.

Особенности

Главным преимуществом данных часов можно смело назвать их дисплей — диагональ 1,78 дюйма вполне приятно выглядит, ею удобно пользоваться и если вы не хотите постоянно доставать смартфон для просмотра уведомлений, то это — лучшее решение. Все же разработчики понимают, что сейчас часы используют не только для просмотра времени, но и для громадного спектра задач, а в данной ситуации все же необходимо иметь большой удобный сенсорный дисплей. Также у продукта довольно обширный набор модулей беспроводной связи — есть и NFC, и Bluetooth 4.2, и Wi-Fi. Это все необходимо, чтобы вы спокойно пользовались гаджетом с гарнитурами, могли платить на терминалах без карты или смартфона. Кроме того, часы оборудованы модулем eSIM, который позволяет вам присоединить к часам сим-карту мобильного оператора и пользоваться часами как смартфоном. С гарнитурой это работает просто отменно.

Итог

Набор функций у устройства действительно приличный и если вы хотите получить от умного гаджета максимум за минимальные деньги, то Xiaomi Mi Watch подойдут просто идеально. Устройство выглядит стильно, у него тьма циферблатов и программ, есть поддержка всего необходимого вам софта, есть крутой набор беспроводных функций и так далее. За 185 долларов, а именно столько просят за данные часы, получить нечто более продвинутое у вас просто не получится. Ведь это тот продукт, который позволяет получить флагманские возможности за скромную сумму.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Watch
Adobe анонсировала поддержку Ray Tracing...
Adobe анонсировала поддержку Ray TracingAbode объявила на конференции Adobe MAX, что ряд ее приложений теперь получат поддержку функций, доступны...
Представлен планшет LG G Pad 5 10.1 за 3...
Представлен планшет LG G Pad 5 10.1 за 3Компания LG представила планшет G Pad 5 10.1, первые слухи о котором появились несколько дней назад. Итак...
Скоро Microsoft Edge выпустит новую верс...
Скоро Microsoft Edge выпустит новую версMicrosoft объявила, что скоро превратит свой браузер в движок Chromium. ...
Цена и характеристики смартфона Huawei N...
Цена и характеристики смартфона Huawei NHuawei раскрыла характеристики и цену нового смартфона Nova 6. Ожидается что он выйдет официально в декаб...
Motorola One Hyper смартфон нового покол...
Motorola One Hyper смартфон нового поколКомпания Nokia 5.2 выпустила большой смартфон из своей коллекции, под названием Motorola One Hyper. Смар...
Redmi Note 8 Pro обновился до стабильной...
Redmi Note 8 Pro обновился до стабильнойКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 11 для популярного смартфона Redmi Note 8 Pro. ...
Google Pixel 4 получил поддержку 16 крат...
Google Pixel 4 получил поддержку 16 кратGoogle Pixel 4 поддерживает 2 кратное оптическое и 8 кратное цифровое приближение с функцией Super Res Zo...
Новинка от компании Nokia 5.2...
Новинка от компании Nokia 5.2Компания Nokia выпустила смартфон с очень хорошей батарей, под названием Nokia 5.2.Nokia 5.2 пополнит се...


Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфоновОбзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов
Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стекла
Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFCОбзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFC
Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра пр...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра прСегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, ...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. Стиль...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. СтильСегодня китайская компания Xiaomi официально представила свой новый телевизор, а точнее целую линейку тел...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспо...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor