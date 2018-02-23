Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note 5. Не сильно удивил

2018-02-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi Note 5; [145]
Релиз смартфона Xiaomi Redmi Note 5 не стал для пользователей большим удивлением. На то были свои причины - производитель на протяжении длительного времени дает возможность инсайдерам выдавать информацию задолго до официального релиза. О характеристиках и дизайне продукта было известно еще задолго до анонса, теперь нам лишь подтвердили все те слухи, которые ходили вокруг смартфона последнее время. Производитель дал возможность покупателю выбрать себе достойное решение за адекватные деньги, плюс теперь вы можете без сожаления расстаться со своим старым гаджетом и получить новинку с производительным железом и стильным корпусом совсем скоро. Пока вы думаете о том, куда бы деть свой старый смартфон, я расскажу вам все особенности данного девайса и объясню, почему устройство стоит своих денег на сто процентов. Давайте посмотрим на этот гаджет с позитивным настроением.

Характеристики

За основу вычислительной мощности смартфона взят процессор Snapdragon 625, который на протяжении длительного времени пользуется популярностью среди производителей. Это достаточно производительная модель, которая стоит небольших денег и не греется практически. Внутри процессора установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 2,0 гигагерца, этого вполне достаточно для того, чтобы вы играли в игры и наслаждались этим процессом. Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта, в зависимости от выбора комплектации, а встроенной памяти сюда установили 32 и 64 гигабайта соответственно. Думаю, для современного смартфона этого вполне достаточно, да и если вы покупаете продукт среднего уровня, то ничего лучше этого устройства вы точно не найдете. А варианты начинки дают возможность не платить за лишнюю мощность.

Дизайн корпуса

Внешне смартфон от продукта под названием Redmi 5 Plus не отличается вообще, если не учитывать дисплей. Здесь точно такие же размеры, такой же вес, такой же дизайн всех элементов управления и их расположение осталось прежним. Производитель решил, что уже готовое решение не стоит менять и я с этим полностью согласен - зачем менять то, что приносит массу удовольствия. На передней панели у нас помимо дисплея ничего нет, клавиши управления вынесены на экран, а на тыльной стороне у нас камера, сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Выглядит привлекательно.

Бонусы

Громадным преимуществом устройства является дисплей - диагональ составляет 5,99 дюймов, разрешение составляет 2160 на 1080 точек, матрица выполнена из достаточно качественной IPS-модели с высокой яркостью и приличной цветопередачей. Это уже не удивление, ведь сейчас каждый второй смартфон такой дисплей получает, но на самом деле дисплей шикарен и этого предостаточно. Камера на тыльной стороне одинарная и снимает достаточно простенько, нечего хвалить или ругать. Больше ничего особенного у смартфона я найти не смог. С другой стороны - что здесь еще может быть установлено?

Итог

Стоимость младшей модели составляет всего 155 долларов. Это шикарная стоимость для устройства, которое обладает всеми необходимыми вам преимуществами - большой и яркий дисплей, отличные характеристики железа, неплохая камера и возможность играть и пользоваться всеми нужными приложениями. При этом, гаджет смотрится стильно и дает вам возможность наслаждаться всеми благами современного интернета за весьма скромную сумму. Старшая модель за 190 долларов лично мне уже не кажется такой интересной - на фоне младшей цена кажется слишком высокой.

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