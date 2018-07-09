Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 Lite. Шикарная игровая мышка

Компания Xiaomi длительное время показывала довольно странные продукты. Сначала чехол для защиты от влаги, потом освежители воздуха, всевозможны скейты, лампы и так далее. Это не та продукция, которая может поднять уровень производителя, да и фанаты уже увязли в анонсах о новинках китайского бренда. Однако, анонс Xiaomi YU Y720 Lite зацепил даже нас — новая игровая мышка выглядит достаточно привлекательно и может понравиться не только ценителям шутеров, но и самым обычным пользователям, которые хотят получить от своего компьютера максимум эстетического удовольствия. Мы детально изучили эту мышку и можем смело заявить, что это очень и очень крутой вариант для тех, кто хочет подсветку и дерзкий дизайн корпуса за минимальные деньги. Собственно, давайте посмотрим на то, что нам предлагает производитель, а потом будем решать стоит ли новый грызун своих денег.

Дизайн корпуса

Характеристики

Самой главной особенностью новинки является внешний вид. Дизайнеры явно вдохновлялись более известными производителями, но это не так важно. Мышка имеет несимметричный корпус, продукт создан для правшей. Под большой палец есть площадка с прорезиненным покрытием и текстурой, чтобы вы могли цеплять девайс рукой более крепко. Левая и правая клавиша мыши разделены, нажимаются почти по всей длине, то есть вы можете играть любым видом хвата. Под ладонью пользователя имеется логотип черепа, он светится и выглядит очень привлекательно. Помимо этого, по середине корпуса проходит полоса подсветки, которая тоже отлично светится в темноте и не только. Подсветку даже на колесо прокрутки добавили, так что играть в темноте будет очень приятно. Имеются боковые клавиши для настройки каких-то действий, сам корпус выполнен из матового пластика черного цвета. К дизайну новинки вообще нет вопросов, это шикарный вариант.Производитель заявил, что здесь используется оптический сенсор с чувствительностью до 7200 DPI, но это нам мало о чем говорит. Да и большинство геймеров свыше 1600 DPI никогда не поднимаются, это лишь маркетинг и красивые цифры. Внутри установлен 32-битный процессор для работы с макросами и настройками мышки, плюс есть собственная память. К сожалению, про переключатели тоже сказать ничего не можем, так как официальной информации по этому поводу нет. Остается лишь надеяться, что производитель не стал слишком сильно экономить.

Бонусы

Итог

Большая проблема каждой второй мышки на рынке — отсутствие ПО и адекватных настроек. У данного продукта имеется нормальное программное обеспечение для настройки устройства по массе параметров. Например, вы вполне можете настроить подсветку — цвет, эффекты и так далее. Можно настроить несколько профилей и в зависимости от ваших нужд менять их для большего удобства в работе или отдыхе. Есть возможность настроить чувствительность и даже поставить макросы. В этом плане продукт очень порадовал, потенциальные конкуренты таким ассортиментом похвастаться не могут.Теперь о главном — стоимость мышки составляет 50 долларов. Если заказывать из Китая с бесплатной доставкой, то получается устройство, которое конкурирует в плане стоимости с самыми бюджетными вариантами других производителей. Хотя здесь у нас есть подсветка, программное обеспечение и весьма привлекательный дизайн. Думаю, компания будет развиваться в этом направлении и покажет больше интересных элементов игровой периферии. Будем следить за ситуацией и расскажем вам все самое интересное. Пока что можно посмотреть на эту новинку и опробовать ее в деле.