Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019. Лучший за 100 долларов

Характеристики

Сегодня мы поговорим о смартфоне ZTE Blade A5 2019, который стоит довольно адекватных денег и вполне подходит для тех, кто хочет максимально доступное устройство. Многих интересует возможность приобретения смартфона за 100 долларов и то, что он может за эти деньги. Вот мы сегодня и разберемся, почему смартфон стоит настолько мало и какие у него есть преимущества за эти деньги. Вероятно, многим это будет интересно, особенно если вы нечто подобное себе подбираете.

Стоит понимать, что ZTE Blade A5 2019 является бюджетным устройством и ждать от данной модели какой-то невероятной производительности не стоит. Разработчики устройства решили сэкономить буквально на всех комплектующих, чтобы выпустить смартфон со стоимостью в 100 долларов и это, естественно, повлекло за собой определенные последствия. Например, процессором данного смартфона выступает Unisoc SC9863A — достаточно простая модель, работающая на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,6 гигагерц. Нельзя сказать, что процессор рассчитан на запуск тяжелого контента, но поиграть в игры вы точно сможете — даже шутеры современные, если запускать их на минимальных настройках графики, будут работать без проблем. О графическом ускорителе информации обнаружить не удалось, да и в целом про Unisoc SC9863A не так уж много данных в сети. Можно лишь сказать, что это крайне дешевый процессор.

Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 2 гигабайта. Конечно, для современного рынка смартфонов это кажется мизерным объемом, но на самом деле памяти предостаточно. Вы можете запускать приложения и отправлять их в фоновый режим, играть в игры, смотреть фильмы, открывать тьму вкладок в браузере. Не предел мечтаний, но для бюджетного устройства это более чем достойное решение. Встроенная память представлена накопителем на 16 гигабайт, из которых вам будет доступно около 12 гигабайт. Этого может не хватит для фотографий, музыки и приложений, так что производитель сразу уточняет — есть слот для карт памяти, можно смело покупать и устанавливать, чтобы было место под личный контент. Как я и сказал, начинка смартфона совершенно не удивляет, но она за эти деньги и не должна. Главное, что смартфон запускает все необходимые вам игры и программы.

Дизайн корпуса

Удивительно, но на фронтальной стороне смартфона вообще нет никаких опознавательных знаков — китайские дизайнеры догадались, что можно обойтись без логотипа на всю панель. У нас спереди только дисплей, который даже может похвастаться неплохими рамками справа и слева, плюс есть камера, динамик и стандартные датчики слежения. Вполне приличный дизайн корпуса, который вы видели на флагманах года три назад. На тыльной стороне у нас размещена камера, которая не выступает за пределы корпуса, плюс вспышка, логотип компании и больше ничего. В плане внешнего вида к смартфону не придерешься, так как смотрится стильно, современно и без лишних декоративных элементов.

Итог

На текущий момент смартфон ZTE Blade A5 2019 можно купить всего за 6500 рублей. Если вы посмотрите на стоимость конкурентов, которые тоже не обладают высокой производительностью, то заметите, что они стоят гораздо дороже. Кроме того, если вы хотите прямо доступное устройство, которое не жалко брать на работу или отдать маленькому ребенку, то тем более данная новинка вас должна заинтересовать. У крупных производителей чехлы стоят столько же, сколько этот ZTE Blade A5 2019. И, конечно, сборка у ZTE достаточно качественная, нареканий не вызывает, что тоже важно.