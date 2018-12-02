Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magic Mars. Топовый игровой смартфон

2018-12-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE Nubia Red Magic Mars; [105]
В последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поняли, что можно выпускать достаточно дорогие продукты с хорошими характеристиками и они будут пользоваться спросом. Однако, далеко не у всех получается делать это успешно — некоторые устройства не выглядят игровыми, другие же получают слишком слабое железо, у третьих цена завышена. Получается, что у пользователя вроде огромный выбор устройств, но на деле для действительно удобной игры нужно брать что-то крайне премиальное. Единственным исключением из правил является ZTE Nubia Red Magic Mars — гаджет стоит недорого, при этом у него довольно высокая производительность и привлекательный дизайн корпуса. Большего мы бы и не требовали от гейзерного смартфона из Китая. Собственно, давайте сегодня познакомимся с устройством более детально, чтобы понимать, в чем тут суть.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Он работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,8 гигагерца, чего предостаточно для большинства современных задач — для запуска игр, приложений, развлекательного контента и так далее. За графику на экране отвечает ускоритель Adreno 630, он уже давно показал свои возможности в реальных сценариях использования и синтетических тестах, так что вопросов не возникает. Для охлаждения всей этой системы-на-чипе производитель использует две тепловые трубки и систему ICE, которая обеспечивает адекватные температуры. Подобные решения уже используются у других производителей, но, как показывает практика, греется абсолютно любой смартфон с пассивным охлаждением. То есть, если вы играете пять часов к ряду, то гаджет точно будет нагреваться выше комфортной нормы.

Поддерживать производительность процессора будет оперативная память LPDDR4X объемом 6, 8 и 10 гигабайт. Производитель дает вам возможность выбрать подходящий объем, чтобы вы не тратили деньги на возможности, которые потом не будете использовать. Все же, 10 гигабайт нужны лишь тем, кто хочет запускать по пять топовых игр одновременно и держать их в фоновом режиме. Встроенная память представлена накопителем на 64, 128 или 256 гигабайт. Советую выбирать модель на 128 гигабайт, ведь меньше уже не хватит, а больше вам просто не нужно. Хотя, это уже лично мое мнение.

Особенности

Смартфон должен порадовать вас дисплеем с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 на 1080 точек. Это вполне стандартные показатели для современного рынка — 18:9 соотношение сторон и плотность пикселей в 403 PPI позволяют наслаждаться любым контентом. Отдельно стоит напомнить, что здесь нет выреза под камеру в дисплее — экран полноценный, его никак не испортили ненужные вставками. И, конечно же, на боковых гранях устройства расположены сенсорные панели, которые упростят вам управление в шутерах — это аналог курков на обычных геймпадах. Такое мы тоже видели, но реализация здесь самая оптимальная.

Итог

Теперь поговорим о стоимости. За базовую модель с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти просят всего 390 долларов. Это кажется мизерной суммой особенно при учете того, что здесь топовый процессор и память нового поколения, плюс дисплей отменный, хорошая система охлаждения и массу прочих бонусов. За старшую модель просят уже 580 долларов. Это топовый игровой смартфон на текущий момент и если вы хотите играть во все лучшие игры и не думать про ОЗУ или встроенную память, то берите и точно не пожалеете. В этом плане производитель порадовал.


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