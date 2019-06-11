Предварительный обзор Zowie XL2731. Для киберспорта

Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реакцию иметь, но и обладать неплохим набором периферии, мощным компьютером и хорошим монитором. И если с мощностью компьютера и мышкой все понятно, то с монитором у многих возникают проблемы. Почему-то игроки думают, что 2К или 4К разрешение позволит им видеть больше или побеждать за счет высокого разрешения.

Характеристики

На самом деле ничего подобного — побеждать помогает маленькое время отклика и высокая частота обновления кадра. Сегодня мы поговорим о мониторе, который создавали специально для киберспорта, и расскажем о всевозможных деталях, позволяющих разобраться в возможностях того или иного продукта. Если вы давно выбирали себе монитор для игр, то Zowie XL2731 подойдет просто идеально, но давайте сначала разберемся, почему он так хорош. Думаю, вам это будет интересно.Диагональ дисплея составляет 27 дюймов и многие киберспортсмены считают эту диагональ лучшей для соревновательных игр. С одной стороны, экран достаточно большой, чтобы увидеть все мелкие детали и получать хорошую картинку. С другой, вам не нужно вертеть головой и качать шею во время сражений в онлайне, тогда как с мониторами 32 или больше дюймов именно такая ситуация и происходит. Разрешение у монитора составляет 1920 на 1080 точек.Да, это совершенно стандартный FullHD монитор, которых на рынке очень много и они все очень доступные. Это нужно для того, чтобы вы могли выжать из своего компьютера достаточно FPS и получить плавную картинку, что с 4К разрешением практически невозможно. Матрица же здесь TN, которую все так не любят, и именно она дает монитору столько серьезных преимуществ по сравнению с конкурентами — без нее монитор назвать игровым не получилось бы.

Итог

Начнем с того, что время отклика у монитора составляет 1 мс — это, практически, лучший вариант на рынке. Есть еще парочка моделей с 0,5 мс, но это какие-то очень особенные устройства и стоят они гораздо дороже данной модели. Время отклика говорит нам о том, что вы будете получать моментальный отклик своим действиям на экране — только повели мышкой в сторону врага и прицел уже там. У IPS матриц время отклика может достигать 12 мс, что не дает вам играть с комфортом.Частота обновления кадром составляет 144 Гц, что тоже весьма приятно. Если вы сможете в своей игре выжать из компьютера 144 FPS, то получится максимально плавная картинка и вы заметите гораздо больше деталей, чем игрок с 4К экраном и 60 Гц. Это тоже заслуга матрицы, которая позволяет «разгонять» экран до таких вот высоких частот. Яркость, контраст и прочие параметры тоже на высоте, но они здесь не так важны, как основные характеристики.Компания Zowie XL2731 уже давно доказала, что умеет делать крутые продукты для геймеров — мышки данного бренда являются лучшими в мире и геймеры с уверенностью говорят, что конкуренты даже рядом не стояли. Если вы тоже планируете пойти в киберспорт или просто хотите добиваться лучших результатов в соревновательных играх, то обязательно посмотрите в сторону данного монитора — у него есть абсолютно все необходимое, чтобы вы получали удовольствие от игрового процесса и наслаждались точными попаданиями.

Стоимость новинки пока что никто не называет, но нужно понимать, что это FullHD монитор. Он априори не может быть дорогим, так как сейчас 4К варианты уже стали более-менее доступными, что уж говорить про более старый формат. Осталось только дождаться в магазинах розничной продажи и можно будет смело брать.