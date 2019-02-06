Предварительный обзор be quiet! Dark Base 700 White Edition. В белом цвете

Стоит сразу отметить, что данная модель корпуса меня заинтересовала в первую очередь своим цветом. На рынке сейчас огромное количество разнообразных корпусов, которые отличаются друг от друга своими размерами и дизайном, какими-то дополнительными функциями и особенностями, но вот белых вариантов практически нет. Видимо, это сложнее в производстве или все же геймеры больше предпочитают практичный черный цвет, об этом говорить трудно. Но, каждый раз, когда я вижу белый вариант корпуса, то сразу возникает желание его изучить более детально. Это действительно интересно, ведь белый корпус при правильном подборе компонентов выглядит даже интереснее флагманов. Сегодня мы поговорим о модели be quiet! Dark Base 700 White Edition, которая смотрится достаточно стильно и сразу привлекает к себе внимание. Думаю, многим пользователям это будет интересно.

Дизайн корпуса

Главное преимущество модели именно в том, что это белый корпус — он очень стильно выглядит на фоне конкурентов и кажется, что это более дорогой продукт. На фронтальной панели корпуса расположена сплошная панель с глянцевым покрытием, которое сразу привлекает к себе внимание. На этой же панели, в самом ее верху, имеется панель с клавишей включения и портами для подключения периферии. Комбинация из оранжевого цвета и белой панели мне кажется крайне удачным, сразу складывается впечатление, что дизайнеры поработали над этим моментом. На левой боковой грани расположена стеклянная панель, которая обрамлена рамкой белого цвета. За рамкой скрываются не совсем интересные элементы корпуса, плюс это дополнительная прочность. Сама же стеклянная панель держится на чёрных винтах с накатанной головкой, чтобы вы могли снять панель даже без использования отвертки. Очень удобно для чистки компьютера.

Очень хорошо, что дизайнеры решили полностью отказаться от стеклянной панели и на правой стороне корпуса. Сейчас стало очень модно делать корпус полностью из стекла, хотя это не очень красиво и практично. Здесь крышка выполнена из металла и полностью закрывает от взора весь тот ворох кабелей и накопителей, который бы портил общую картину. Порадовало и то, что у корпуса ножки расположены краю днища — это предотвращает лишние колебания и корпус будет более устойчиво стоят на вашей рабочей поверхности. Видно, что разработчики знают свое дело и создают практичное решение.

Шасси

Внутренняя начинка корпуса может похвастаться определенными особенностями, которых нет у других продуктов. Например, здесь имеется крепление для установки видеокарты лицом к пользователя — есть специальное окно для установки графического ускорителя. Это пока что большая редкость, хотя корпус сразу же преобразовывается. Имеется и декоративный кожух, позволяющий вам скрывать все кабели и накопители, хотя это уже никого не удивляет — буквально каждый второй корпус может похвастаться данным преимуществом. Места для установки видеокарты, кстати, достаточно много.

Итог

В продажу новинка под названием be quiet! Dark Base 700 White Edition поступит по цене в 190 долларов — достаточно дорого, если смотреть в целом на рынок топовых корпусов. Конечно, стоит понимать, что это топовый производитель, который может похвастаться действительно высоким качеством продукции. Кроме того, белых корпусов не так много, а в достойном исполнении вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что если вы хотели что-то крутое и именно в белом цвете, то самое время искать новинку по магазинам — вскоре она там точно появится в продаже.