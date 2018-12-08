Предварительный обзор darkFlash Skywalker. Нужно больше стекла

2018-12-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - darkFlash Skywalker; [60]
В последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится красиво и привлекает пользователей, которые хотят поставить внутрь больше крутого железа с подсветкой и потом наслаждаться всей этой красотой. Проблема лишь в том, что в погоне за стеклянными панелями многие производители забывают о том, что внутри корпуса должен быть нормальный поток воздуха, иначе будет повышенная температура, будут активнее крутиться вентиляторы и так далее. Пользователи, у которых не так много опыта в этих вопросах, могут не обратить внимание на непродуманную систему продува. Яркий пример красивого, но совершенно непрактичного корпуса, это новинка под названием darkFlash Skywalker. Такое ощущение, что дизайнеры просто взяли стеклянный куб и добавили туда немного железа, чтобы было к чему материнскую плату с видеокартой цеплять. Давайте поговорим об этом подробнее.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса размещен стеклянный лист, который полностью перекрывает переднюю сторону корпуса. Панель крепится на черных винтах, выглядит это довольно привлекательно и стильно. Стекло полностью прозрачное и сквозь него вы сможете наблюдать за красивой подсветкой вентиляторов. На боковой панели тоже установлен стеклянный лист, он тоже крепится на черных винтах и позволяет наблюдать за красивой подсветкой своего корпуса. Стоит отметить, что боковая панель условно разделена на две части — верхняя состоит из стекла, а снизу имеется небольшой декоративный кожух из металла, который прикрывает блок питания и жесткие диски внутри. Выглядит такое решение довольно интересно, немного напоминает варианты от NZXT. Внешний вид продукта мне очень понравился, здесь много стекла и есть пространство для фантазии.

Шасси

Внутри корпуса тоже все организовано довольно прилично. У нас достаточно пространства для установки материнской платы и прокладки кабелей, плюс видеокарта устанавливается с приличным запасом по длине. Сюда можно поставить самую большую карту и она поместится без проблем, что можно назвать большим преимуществом. Все ненужные кабели, которые портят вид сборки, можно спрятать внутри кожуха, там предостаточно места для всего, что вам нужно убрать. На верхней части корпуса имеются посадочные места для вентиляторов и решетка, которую можно снять и продуть при необходимости.

Недостатки

Стоит понимать, что воздух через фронтальную панель не проходит вообще. То есть, если вы купите систему жидкостного охлаждения на две или три секции и поставите радиатор на эту сторону, то ваш процессор не будет нормально охлаждаться. Помимо этого, вы не можете нормально прогонять воздух через фронтальную панель, только выгонять горячий воздух из самого корпуса. Это существенно осложняет ситуацию и от повышенных температур можно спасаться лишь большим количеством хороших вентиляторов на верхней и тыльной грани корпуса. То есть, на сборку нужно будет потратить немного больше денег.

Итог

Пока что в сети нет официальной стоимости данного корпуса, но это явно будет не самый доступный вариант на рынке. Здесь довольно много стекла и толстого металла, что обычно влияет на повышение стоимости продукта. Для кого эта модель подойдет? Для тех, кто собирает компьютер для казуального использования или игровых задач среднего уровня. При наличии мощной видеокарты и процессора справиться с повышенными температурами без нормального потока воздуха будет проблематично. Но, разработчиков стоит похвалить — они сделали очень красивую новинку.


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