Предварительный обзор iPad Pro. Apple совершила революцию

2018-11-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPad Pro; [130]
Компания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели морально устарели. Теперь в продаже остаются только новые устройства и базовая версия iPad, который показали совсем недавно. Мы детально изучили эти новинки и можем с уверенностью заявить, что это лучший планшет на рынке. Проблема лишь в том, что стоит такая игрушка такую сумму, что вы просто не захотите узнавать характеристики и прочие моменты. Так что стоимость я назову в самом конце данной статьи.

Характеристики

За основу производительности нового планшета iPad Pro взят процессор A12X Bionic, который спроектировала и произвела сама компания Apple. данный процессор построен на 7-нанометровой технологии и позволяет потреблять заметно меньше электроэнергии при повышении производительности. Пока что в сети нет никаких тестов из синтетики, но на презентации нам сообщили, что на текущий момент производительность планшета равна производительности игровой приставки Xbox One S. Да, это не самая мощная консоль на рынке, но и сравнивают ее с планшетом. Отметим, что процессор A12X Bionic построен на восьми вычислительных ядрах и семи графических ядрах. Проблема лишь в том, что нет того контента, который бы смог реально нагружать этот процессор под завязку — игровые проекты и половины этой мощности не потребляют, не говоря уже о программах или более казуальных задачах.

Дизайн корпуса

В сети было много информации о том, как будет выглядеть новый планшетный компьютер компании Apple, но все они оказались фэйком. На деле производитель отказался от прежнего дизайна вовсе — раньше грани были немного скошены, теперь продукт более прямоугольный, без плавных переходов. Помимо этого, никакого выреза в дисплее нет, планшет получил полноценный дисплей с симметричными рамками по краям. Камера, которая выполняет еще и функцию Face ID, разместилась сверху над дисплеем. Во всем остальном продукт выглядит более привычно — клавиши на своих местах, камера немного выпирает за пределы корпуса, магнитные полосы на привычных панелях. Отдельно стоит отметить, что теперь у планшетного компьютера нет выхода под 3,5-мм разъем, его решили тоже убрать. И это грустно, ведь места у планшета предостаточно и для этого компонента. Но, с этим нужно просто смириться.

Особенности

Во время презентации нам сообщили, что теперь Face ID умеет распознавать лицо пользователя под любым углом. То есть, вы можете взять планшет в вертикальном положении и он распознает лицо, можете верх ногами его поднять и камера сработает. У iPhone X и более новых версий данной фишки нет, там можно разблокировать устройство исключительно держа устройство вертикально. Сам дисплей, конечно же, тоже сделали лучше — теперь есть диагональ 11 и 12,9 дюймов. Компактные рамки позволили сделать устройство более компактным при повышении диагонали, что очень порадовало.

Итог

Главный недостаток нового планшета в том, что он стоит каких-то космических денег. В самой базовой версии на 11 дюймов с объемом накопителя в 64 гигабайта планшет стоит 65 тысяч рублей. Хотя 64 гигабайт вам явно не хватит на таком устройстве, где программы по паре гигабайт весят. Адекватная по объему памяти (256 гигабайт) версия стоит 78 тысяч рублей или 94, если вы захотите приобрести 12,9-дюймовый вариант. Это громадные деньги, можно игровой ПК собрать за 80 тысяч рублей вообще легко. Помимо этого, вам точно нужен будет фирменный чехол, который стоит еще 6 тысяч рублей. Получается безумно дорогой гаджет для потребления контента.


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