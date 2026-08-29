Предзаказ на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra стартует 11 сентября

Apple собирается показать iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra в среду, 9 сентября. Тем, кто следит за привычками компании, хорошо известно: предзаказы на новые «яблочные» смартфоны обычно стартуют в пятницу той же недели, когда проходит анонс. Но в этот раз есть загвоздка. Ближайшая пятница после презентации выпадает на 11 сентября — дату, которая в США имеет особое историческое значение. Поэтому, как говорят инсайдеры, Apple, будучи американским брендом, скорее всего, сдвинет старт предзаказов на субботу, 12 сентября. Кроме того, по слухам, изменится и время: вместо привычных 5 утра по тихоокеанскому времени открытие брони перенесут на полночь по тому же часовому поясу.

Этот же график, вероятно, будет действовать и для Apple Watch Series 12, а также для любых других новинок, которые компания решит представить 9 сентября. Правда, ранее появлялись сообщения, что iPhone Ultra может выйти в продажу позже, чем модели Pro и Pro Max, даже если его покажут в тот же день. Так что старт предзаказов на эту модель, возможно, сдвинут на более поздний срок.
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