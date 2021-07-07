Prestigio представила портативный монитор TwinScreen 16

Бренд Prestigio представил портативный 15,6-дюймовый IPS Full HD монитор TwinScreen 16.

Новинка позволяет работать с большим количеством приложений и открытых вкладок, можно одновременно обновлять рабочую таблицу в Excel, используя дополнительный экран, участвовать в онлайн-конференции и при этом искать необходимую информацию в сети.

Монитор имеет стильный дизайн. Задняя крышка выполнена из матового металла, кроме того в комплектацию входит чехол, защитная пленка и вспомогательные кабели Mini HDMI - HDMI, кабель USB-C, кабель USB-A- USB-C, адаптер HDMI - Mini display. В нижней части TwinScreen 16 имеется специальное отверстие, куда можно поместить любой карандаш или ручку и использовать их в качестве упора для горизонтальной или вертикальной установки.

Prestigio TwinScreen 16 можно использовать как второй рабочий экран, благодаря разъемам Type C или HDMI. Есть встроенные динамики с хорошим звуком.

Новинка уже доступна в продаже по ориентировочной цене 15990 рублей.
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