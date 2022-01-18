Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой Салют ТВ

Международный бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой Салют ТВ, разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео на популярных видеохостингах или выбирать телеканалы на свой вкус, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, контролировать работу умного дома, а также пользоваться тысячей приложений из каталога.

Модели с Салют ТВ — это отличное решение для всей семьи. Специально для родителей, которые беспокоятся о том, чем занят их ребенок, в телевизорах Prestigio с Салют ТВ предусмотрен «Детский режим». Вам больше не нужно постоянно следить, что смотрят дети по телевизору, ведь эта опция оградит ребенка от нежелательного контента и предложит наиболее интересные и полезные для юных зрителей видео, кино и мультфильмы. А подключив к телевизору геймпад, можно весело провести время всей семьей за игрой.

В линейке доступны безрамочные телевизоры TV Prestigio TOP с диагоналями 40, 43, 50 и 65 дюймов. Стильный лаконичный дизайн флагманской модели диагональю 65 дюймов в элегантном металлическом корпусе позволит телевизору гармонично вписаться в любой интерьер.

В телевизорах с Салют ТВ предусмотрены Bluetooth и Wi-Fi модуль, поддерживающий как частоту 2.4, так и 5ГГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. По Bluetooth пользователь может подключить к телевизору геймпад, беспроводные наушники, колонки, гарнитуру или другие необходимые устройства.

Реалистичная передача цветов и детализация обеспечит яркие впечатления при просмотре фильмов, ведь все модели оснащены матрицами класса А с поддержкой современного разрешения Ultra HD (4K) / Full HD с высокими контрастностью и насыщенностью.

Пользователям доступно голосовое управление через виртуальных ассистентов. Их трое, и можно выбрать того, с кем больше нравится общаться – интеллигентного Сбера, жизнерадостную Джой или педантичную Афиной. Виртуальные ассистенты разгрузят бытовую рутину, станут отличными компаньонами для отдыха и всегда составят компанию для познавательной беседы:

  • Найдут по запросу и запустят фильм или включат музыку;
  • Предложат к просмотру ролик с котиками или прямой эфир любимого блогера на популярном видеохостинге;
  • Помогут найти нужную информацию через встроенный Интернет-браузер;
  • Запустят игру из каталога приложений либо через сервис облачного гейминга SberPlay;
  • Запишут в салон красоты или клинику;
  • Закажут продукты или готовую еду с доставкой на дом;
  • Настроят таймер или будильник, чтобы телевизор выключился в нужное время;
  • Помогут в управлении умным домом;
  • Ответят на любые вопросы.
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