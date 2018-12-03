Prestigio в России представила смартфона Muze G5 LTE стоимостью в 6999 рублей

Компания Prestigio в России представила дешевый смартфон под названием Muze G5 LTE. Гаджет оснащен 5,2-дюймовым экраном с разрешением 280 на 720 пикселей и аккумулятором на 2500 мА.ч. Сердцем устройства стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера получила оптический блок разрешением 5 МП. Конструкция задней камеры включает в себя два модуля оптики с разрешением 13 МП и 0,3 Мп. На смартфоне установлена операционная система Android 8.1 Oreo. Приобрести новинку можно в черном и золотистом цветовом исполнении по цене 6999 рублей.