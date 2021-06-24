Prestigio выпустила универсальный планшет Root A10

Prestigio Root A10 - 10.1-дюймовый планшет для комфортной работы и развлечений.

Root A10 оснащен 10.1-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD, благодаря большому размеру экрана, пользователь получает удовольствие от просмотра медиаконтента. Планшет работает на операционной системе Android 10 (Go edition) и имеет оптимизированные версии сервисов Google, которые упрощают работу с почтой, фото и документами.

Планшет Prestigio Root A10 получил две камеры. Основная камера представлена 5 МП сенсором, а фронтальная 2 МП. Производительность обеспечивает 8-ядерный процессор. Доступна версия с 2 ГБ и 32 ГБ встроенной памяти. Память можно расширить с помощью microSD карты.

Наличие мобильного интернета 4G и Wi-Fi на частоте 5ГГц гарантируют комфортную работу дома и в поездках. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Для зарядки используется через интерфейс USB Type-C.

В дополнение к планшету можно приобрести складную клавиатуру-чехол. Она подключается с помощью pin-коннектора, превращая устройство в мобильное рабочее место. Экономия места на столе и удобная работа в любом месте обеспечены обладателю данного устройства.

Новинка уже поступила в продажу по цене 13990 руб.
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