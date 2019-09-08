Презентация iPhone состоится 10 сентября на YouTube

Apple впервые в прямом эфире будет транслировать презентацию iPhone 10 сентября на YouTube.Предстоящая презентация серии iPhone 11 ознаменует первый случай, когда Apple отойдет от своей стратегии, и будет транслироваться на YouTube из театра Стива Джобса. В линейке Apple 2020 года iPhone представлен новый язык дизайна, поддержка 5G и обновление функций камеры.

Известный аналитик Минг-Чи Куо, утверждает, что в линейке iPhone 2020 появятся три улучшения. Они выставят напоказ совершенно новый дизайн. Эта эстетическая перестройка не является неожиданной, поскольку Apple в течение последних нескольких поколений каждые два года вводила новый дизайн для линейки iPhone. Второе изменение будет касаться «обновления функций камеры», но неясно, будет ли речь об аппаратных улучшениях или улучшениях программного обеспечения.Третьим улучшением будет поддержка 5G. В июле Kuo предсказал, что все модели iPhone 2020 будут поддерживать подключение 5G. Куо также предсказал, что технология сверхширокополосного доступа (UWB), используемая в линейке iPhone 11, предложит улучшения для навигации внутри помещений с использованием iBeacons.

На следующей неделе Apple планирует выпустить три телефона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - с некоторыми серьезными обновлениями. iPhone 11 trio будет оснащен процессором A13 и будет поддерживать обратную беспроводную зарядку. IPhone 11 будет комплектоваться двумя задними камерами, в то время как iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут дополнять тройные задние камеры.