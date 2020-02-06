Прибыль компании ASRock выросла на 31%

Тайваньский производитель ASRock согласно финансовым отчетам за 2019 год, увеличила прибыль компании на 31%. Этому способствует лидерство на рынке компании AMD с процессорами Ryzen. За четвертый квартал 2019 года прибыль компании составило 127 миллионов долларов.

ASRock производит качественные и производительные материнские платы не только для процессоров Intel, но и AMD.

Компания производит и видеокарты, они пользуются большим спросом на рынках США и Европы. В 2020 году компания планирует увеличить прибыль, так как она вкладывает большие средства в маркетинг и рекламу.