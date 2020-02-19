Привлекательный корпус компании SilentiumPC

Корпус SilentiumPC Armis AR6X TG RGB оснащен двумя закаленными стеклянными панелями. Модель предлагает 4 установленных вентилятора размером 120 мм. Светящееся кольцо придает корпусу привлекательный вид. Управлять подсветкой можно при помощи Aurora Sync PWM RGB.

Конструкция корпуса MIDI Tower, способна разместить ATX и E-ATX материнские платы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 162 мм, а видеокарты до 360 мм. Корпус позволяет установить радиаторы для СЖО размером от 120 мм до 360 мм. Всего корпус предлагает установку до 8 вентиляторов.

Передняя панель оснащена двумя разъемами USB 3.2, аудиоразъемом, кнопкой Power и Reset и кнопкой управления RGB. Armis AR6X TG RGB оборудован четырьмя пылевыми фильтрами.