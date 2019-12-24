Прошлогодний iPhone XR остается самым популярным смартфоном в мире

Относительно доступный iPhone XR стал одним из самых популярных смартфонов Apple за последние годы и одной из самых продаваемых моделей во всем мире. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, iPhone XR удерживает звание самого продаваемого смартфона за последние несколько кварталов. Второе место в списке занял бюджетный Samsung Galaxy A10 с 2,6% рынка, а замыкает тройку Galaxy A50, который является самым популярным смартфоном года в России. Также в топ 10 вошли такие смартфоны, как Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi 7A и Huawei P30.