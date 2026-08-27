Процессор Qualcomm будет работать на 5 ГГц

Компания Qualcomm готовится провести ежегодное мероприятие Snapdragon Summit в следующем месяце, где, как ожидается, представит два новых процессора серии Snapdragon 8 Elite. Накануне мероприятия компания раскрыла одну из главных особенностей будущей флагманской платформы — она станет первой мобильной платформой с процессором, способным работать на частоте 5 ГГц. В официальном блоге Qualcomm сообщила, что флагманская мобильная платформа следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 (и её продвинутая версия Gen 6 Pro), получит новые ядра Oryon. Максимальная тактовая частота этого ядра достигнет 5 ГГц, а сама архитектура будет включать два производительных ядра Prime и шесть ядер Performance, которые работают на чуть менее высокой тактовой частоте.

Точные частоты отдельных ядер Qualcomm пока не раскрывает. Однако недавняя утечка утверждает, что два Prime-ядра будут работать на частоте 5,01 ГГц, три Performance-ядра получат частоту 4,03 ГГц, а оставшиеся три — 3,74 ГГц. Ещё одним нововведением Snapdragon 8 Elite Gen 6 станет архитектура кэш-памяти Oryon FlexCache. По словам Qualcomm, она позволит всем ядрам процессора использовать общий пул кэш-памяти, динамически распределяя её объём в зависимости от характера нагрузки. Благодаря этому ресурсоёмкие задачи смогут получать больше кэш-памяти при необходимости. Это снизит зависимость от более медленной системной памяти и поможет поддерживать высокую производительность под нагрузкой.