Процессор Snapdragon 8 Gen 3 оказался слишком неэффективным

Соответственно, аналитики запустили бенчмарк SPECint06 Big Core на Xiaomi 14 Pro, который оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, и обнаружил, что хотя новейший процессор получил более высокий показатель производительности в 69,28 FPS по сравнению с результатом прошлогоднего процессора Snapdragon 8 Gen 2, который продемонстрировал 60,86 FPS, это реализовали исключительно за счёт повышения потребления энергии. На деле выходит, что новый флагманский процессор потребляет на 28% больше энергии и выделяет столько же тепла, но при этом демонстрирует прирост в 13% реальной производительности. Это немного не сбалансировано, потому что в результате смартфон при такой мощности быстрее перегревается и теряет заряд батареи слишком уж быстро.