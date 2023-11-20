Процессор Snapdragon 8 Gen 3 оказался слишком неэффективным

Специалисты решили проанализировать возможности процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, оценив не только баллы, которые платформа демонстрирует в бенчмарке, но и энергопотребление, потому что это напрямую влияет и на то, как смартфон греется под нагрузкой, например. Нужно понимать, что как и в Snapdragon 8 Gen 2 для линейки смартфонов Galaxy, так и в процессоре Snapdragon 8 Gen 3 присутствует одно высокопроизводительное ядро, но в этом году Qualcomm также увеличила тактовую частоту всех ядер Cortex-A720, что помогло существенно повысить многопоточную производительность системы на кристалле как минимум в синтетических тестах. К сожалению, это привело к существенному повышению потребления энергии

Соответственно, аналитики запустили бенчмарк SPECint06 Big Core на Xiaomi 14 Pro, который оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, и обнаружил, что хотя новейший процессор получил более высокий показатель производительности в 69,28 FPS по сравнению с результатом прошлогоднего процессора Snapdragon 8 Gen 2, который продемонстрировал 60,86 FPS, это реализовали исключительно за счёт повышения потребления энергии. На деле выходит, что новый флагманский процессор потребляет на 28% больше энергии и выделяет столько же тепла, но при этом демонстрирует прирост в 13% реальной производительности. Это немного не сбалансировано, потому что в результате смартфон при такой мощности быстрее перегревается и теряет заряд батареи слишком уж быстро.
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