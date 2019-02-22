Прочная новинка HardCase

В H242 и H242S установлены аккумуляторы на 1500 мА/ч, в H280S – на 2000 мА/ч, а в HardCase H241 – 2500 мА/ч (автономность всех моделей достигает 12 дней в режиме ожидания). Реализована поддержка Wi-Fi, GPS и 4G VoLTE, предустановлены приложения Facebook, Google Maps и YouTube. Во всех гаджетах предусмотрены по 2 SIM-слота, камера и фонарик.Все новинки отличаются компактностью. В частности, раскладушки HardCase H242 (3G) и H242S (4G) в сложенном виде имеют длину всего 6,5 см.Линейка HardCase представлена моделями H242, H241, H242S и H280S (две последние работают как в сетях 3G, так и 4G). Благодаря ОС KaiOS аппараты могут похвастать умными функциями.Представленные компанией Avenir Telecom под брендом Energizer мобильные телефоны HardCase отличаются повышенной выносливостью, так как в них использованы прочные материалы, которым не страшны падения (степень защиты - IP68), а также погружения в воду на глубину до 1,2 м.О стоимости смартфона пока неизвестно.