Прочный ноутбук, Panasonic Toughbook 55, с модульной системой расширения

2019-09-11, Автор - Anna; Продукт - Panasonic Toughbook 55; [26]
Panasonic объявила о выпуске своего нового полузащищенного ноутбука TOUGHBOOK 55.

Новинка имеет вес 2,08 кг, толщину 32,8 мм и разработана с учетом военных стандартов MIL-STD810H с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Ноутбук выдерживает падение с высоты 91 см и работает в экстремальном диапазоне температур от -20 ° C до + 60 ° C. Сенсорный мультитач-экран поддерживает режим касания до 10 пальцев в перчатках, а для точного письма можно использовать стилус с тонким наконечником.

Внутри процессор Intel Core i5 vPro8-го поколения, 8 ГБ ОЗУ, жесткий диск на 256 ГБ (возможна дополнительная комплектация жестким диском 512 ГБ, 1 ТБ, OPAL 256, OPAL 512, OPAL 1TB), а также 2 МП фронтальная камера со встроенной инфракрасной подсветкой и защитной шторкой.

Panasonic Toughbook 55 разработан с модульной системой расширения, которая предлагает возможность увеличить графические возможности ноутбука, добавить дополнительное хранилище, DVD привод, Blu-Ray, а также ввести новые функции с помощью универсального отсека TOUGHBOOK. Он также имеет дополнительную горячую замену второй батареи, без необходимости выключать устройство, которая даст еще 40 часов работы.

Кроме того, Panasonic Toughbook также позиционируется как первый полужесткий ноутбук, предлагающий порт USB Type-C (приобретается дополнительно) с поддержкой HDMI 2.0 и Bluetooth 5.0 . Ноутбук оснащен «тетра-массивом микрофонов для непревзойденной точности распознавания речи». Он также обратно совместим с настольными док- станциями и док- станциями предыдущего поколения Toughbook 54 для легкой замены. Ноутбук появится в продаже с ноября а в 3 версиях: HD, Full-HD и Full-HD с сенсорным экраном, по ориентировочной цене $ 2000.

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