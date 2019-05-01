Прочный смартфон Blackview BV5500 Pro за $ 90

Компания Blackview запустила в продажу прочный смартфон BV5500 Pro за $ 90. Неубиваемые телефоны компании оснащены алюминиевым шасси, прочным прорезиненным бампером и мощной батареей на 4400 мАч. Производитель утверждает, что телефон способен проработать в режиме разговора почти сутки.

Устройство имеет дисплей 5,5 дюймов с разрешением HD + и соотношением 18: 9, двойную камеру, которая скомпонована из 5-ти и 8-мегапиксельных датчиков Sony. Сердцем служит 4-ядерный процессор Mediatek MT6739 работающего с максимальной тактовой частотой 1,5ГГц. Процессор поддерживается 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти. BV5500 Pro сертифицирован по стандарту IP68 & IP69 по степени защищенности от пыли и влаги, а также по военному стандарту MIL-STD-810G по устойчивости к механическим повреждениям. Новинка поддерживает 4G, NFC и работает под управлением Android 9 Pie.