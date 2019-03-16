Прочный смартфон Galaxy Xcover 4

Устройство весит 172 грамма при габаритах 146,2 x 73,3 x 9,7 мм.Корпус смартфона имеет уровень защиты IP68. Гаджет сохранит работоспособность после 30-минутного пребывания под водой на глубине 1 метр. Снегопад и ливень также не страшны этому аппарату. Защита от ударов и падений соответствует военным нормативам MIL-STD810G, а специальный дисплей позволяет управлять гаджетом в перчатках.В основе электронной начинки лежит фирменный мобильный чипсет Exynos 7570. Комплект памяти также весьма скромен, он включает 2 ГБ «оперативки» и встроенный модуль на 16 ГБ. Слот расширения microSD рассчитан на карты памяти до 256 ГБ. За питание отвечает батарея на 2800 мАч, которая извлекается из корпуса. Рабочей средой для приложений выступает Android несколько устаревшей версии 8.1 Oreo. В наличии имеются NFC-чип для бесконтактных платежей и LTE-модем.Однако для российского потребителя гаджет стал доступен только сейчас, а потому параметры «новинки» несколько отстают от современных требований. Дисплей имеет среднее разрешение 1280 х 720 пикселей; размер диагонали равен 5 дюймам. Обе камеры одинарные. Тыльная камера имеет оптический модуль на 13 МП, селфи-камера получила сенсор на 5 МП.Стоимость смартфона составит 24000 тысячи рублей.