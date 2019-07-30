Прочный смартфон Ulefone Armor X2

На Ulefone Armor X2, особенностями которого стали аккумулятор на 5000 мАч, двойная основная камера, функция разблокировки по лицу и NFС; Ulefone Armor 3 с большим аккумулятором на 10300 мАч, защитой по стандартам IPIP68/IP69K и MIL-STD-810G и NFC; Ulefone Armor 5 с аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, разблокировкой по лицу и 64 ГБ внутреннего накопителя, а также Ulefone Armor 6E, защищен с Gorilla Glass 5 на фронтальной 6,2"-панели с разрешением Full HD+, возможностью фотосъемки под водой и беспроводной зарядкой.О стоимости новинки пока неизвестно.