В Китае продано 1 млн смартфонов Huawei Honor 10

Глава бренда Honor объявил о том, что флагманский смартфон Honor 10 разошелся тиражом в 1 миллион экземпляров. Отметим, что продажи новинки стартовали меньшем месяца назад – 27 апреля. Эта цифра относится только к китайскому рынку.

Напомним, что международную версию смартфона оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1. Цена устройства в России составит 26 990 рублей и 29 990 рублей в зависимости от конфигурации.