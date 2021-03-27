Продажи Redmi K40 в Китае превысили 1 миллион единиц

Согласно официальному сообщению компании Xiaomi в сети, компании удалось продать 1 миллион единиц устройств серии Redmi K40 всего за 23 дня в Китае. Компания поблагодарила всех за любовь и заявила, что сделает все возможное, чтобы сохранить складские запасы в ближайшие дни.

В 2020 году был запущен Redmi K30 Pro, первая продажа принесла доход в 100 миллионов юаней всего за 30 секунд. Несколько месяцев спустя компания сообщила, что вся серия K30 продана в Китае 3 миллионами единиц.

Серия Redmi K40 оснащена теми же 6,67-дюймовыми дисплеями E4 AMOLED. Однако они отличаются чипсетом и камерами.
Комментарии и отзывы Redmi K40
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