Продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy F13 стартуют 29 июня

Компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy F13.

Смартфон выпущен в Индии по цене 12 139 рупий (155 долларов) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти и 13 079 рупий (167 долларов) за версию с 4/128 ГБ. Samsung Galaxy F13 получил аккумулятор большей емкости на 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Смартфон оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой с каплевидным вырезом на 8 Мп, основной тройной камерой с основным датчиком на 50 мп. Устройство основано на чипсете Exynos 850. Смартфон работает под управлением ​​операционной системы Android 12 с One UI 4.1.

Открытые продажи смартфона стартуют 29 июня.