Продажи флагмана Honor V20 превысили 1,5 миллиона устройств

Президент бренда Honor Жао Минг похвалился успешными продажами флагманского смартфона Honor V20, который дебютировал в самом конце прошлого года. За последовавшие затем два месяца аппарат разошелся тиражом в 1,5 миллиона экземпляров. Это очень высокие показатели для смартфона, цена которого стартует с 435 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, топовым чипсетом Kirin 980, 6-8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, 24 Мп фронтальной камерой, системой охлаждения при помощи тепловой трубки, основной камерой на основе 48 Мп датчика Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,8, трехмерной камерой Time of Flight (TOF) 3D, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (4,5 В 5 A), режимом ПК, в котором к смартфону можно подключить клавиатуру, мышку и монитор, а также двухдиапазонным приемником GPS.