Продажи смартфонов в США вновь упали

Сегодня компания Counterpoint Research опубликовала свой анализ рынка смартфонов в США за первые три месяца 2024 года. Согласно этой информации, поставки смартфонов в стране снизились на 8% по сравнению с предыдущим годом, что является шестым кварталом подряд со снижением общих поставок за полтора года. Интересно, что доля рынка США, которую контролирует компания Apple, осталась на прежнем уровне и составляет 52%, в то время как Samsung незначительно увеличил свою долю с 27% до 31%. Судя по всему, американцы пока что не спешат обновлять свои смартфоны — об этом заявил аналитик компании Counterpoint Research. Поставки смартфонов в стране уменьшились по сравнению с первым кварталом 2023 года в основном из-за высоких поставок моделей iPhone 14 Pro и Pro Max, которые перебить новым смартфонам компании Apple уже не удалось. Поставки устройств на операционной системе Android в сегменте до 300 долларов также сократились.

Кроме того, количество проданных новых смартфонов в сегменте бюджетных решений сокращается, так как производители постепенно отказываются от смартфонов с LTE в пользу моделей с поддержкой 5G. Дополнительные затраты на подключение к сети 5G создают сложности для производителей и покупателей, так что пользователи предпочитают оставаться со своими старыми смартфонами и не покупают ничего нового. Вероятно, восстановление рынка произойдёт только в конце 2024 года, когда Apple выпустить iPhone 16 с ИИ-функциями, ради которых новые гаджеты будут покупать.
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