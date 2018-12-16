Продвинутый флагман Mi Note 4

Сердцем гаджета станет Snapdragon 710, а объемы памяти составят 6 и 64/128 Гб ОЗУ и ПЗУ соответственно. Двойная камера на 20 Мп получит оптическую стабилизацию, разрешение лицевой камеры – 12 Мп. Сообщается о наличии поддержки распознавания пользователей по лицу, а также интерфейса NFC для осуществления бесконтактных платежей.Модель призвана принять эстафету у недорогого прошлогоднего «2-камерного» Mi Note 3. Преемник будет отличаться обновленным дизайном и более тонкими рамками вокруг экрана.Стоимость смартфона составит 363 доллара.