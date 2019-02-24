Продвинутый смартфон Ulefone S10 Pro

Смартфон получил двойную тыльную камеру с сенсорами на 16 и 5 Мп и поддержкой разных режимов съемки. Фронталку, помимо записи видео и фото, можно использовать для сканирования лица при разблокировке. Одна из полезных фишек аппарата — использование трёх раздельных слотов для двух SIM-карт и microSD-карты. Находятся они под съёмной задней крышкой. Там же расположен аккумулятор на 3350 мАч, который можно быстро заменить на новый.Ulefone S10 Pro справится со всеми повседневными задачами: звонки, веб-серфинг, переписка в мессенджерах, навигация, фото, прослушивание музыки. Cмартфон оснащен дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+ (1498 х 720 пикселей). За производительность отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6739 и 2 ГБ оперативной памяти. Под приложения и другие данные предусмотрен встроенный накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 4700 тысячи рублей.